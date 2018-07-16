Whindersson Nunes ajuda mulher a conseguir prótese de R$ 14 mil

O youtuber Whindersson Nunes com seu jatinho particular Crédito: Reprodução/Youtube

Whindersson Nunes contou em seu Instagram que, há alguns dias, recebeu em seu camarim após um show em Teresina uma mulher pedindo ajuda. A mulher era Katia Cilene, uma professora que perdeu o braço esquerdo após sofrer um acidente de moto.

"Estava fazendo um show em Teresina (PI) e aí chegaram dizendo: 'Tem uma mulher ali fora que quer muito falar contigo, acho que tu deve falar com ela'. Aí ela entrou e era uma mulher sem braço. Ela me falou que sofreu um acidente de moto, caiu no chão e passou um ônibus na hora e arrancou o braço dela. Ela disse: 'Whindersson, eu preciso de um braço'", contou o humorista em seu Stories.