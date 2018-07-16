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Whindersson Nunes ajuda mulher a conseguir prótese de R$ 14 mil

A professora Katia Cilene perdeu o braço esquerdo após um acidente de trânsito em Teresina
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2018 às 20:34

Publicado em 16 de Julho de 2018 às 20:34

O youtuber Whindersson Nunes com seu jatinho particular Crédito: Reprodução/Youtube
Whindersson Nunes contou em seu Instagram que, há alguns dias, recebeu em seu camarim após um show em Teresina uma mulher pedindo ajuda. A mulher era Katia Cilene, uma professora que perdeu o braço esquerdo após sofrer um acidente de moto.
"Estava fazendo um show em Teresina (PI) e aí chegaram dizendo: 'Tem uma mulher ali fora que quer muito falar contigo, acho que tu deve falar com ela'. Aí ela entrou e era uma mulher sem braço. Ela me falou que sofreu um acidente de moto, caiu no chão e passou um ônibus na hora e arrancou o braço dela. Ela disse: 'Whindersson, eu preciso de um braço'", contou o humorista em seu Stories.
"Aí eu perguntei a ela: 'Quando é que é esse braço?', e ela falou que custava R$ 14 mil. Aí eu fui pesquisar quem fazia um braço e achei a ortopedia Gonzalez. Eles foram uns anjos e disseram que se eu levasse a Katia lá, eles faziam na hora. Foi super rápido, ela chegou num dia, tirou o molde e no outro já entregou a prótese para ela", contou.

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