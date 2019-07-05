Wagner Moura fica só de sunga e exibe corpão na Bahia

Publicado em 5 de julho de 2019 às 12:54
- Atualizado há 6 anos
Wagner Moura está curtindo uns dias de férias na Chapada Diamantina, na Bahia. Mas sua passagem por lá não passou desapercebida pelos fãs. Sempre discreto com a vida pessoal, o ator foi tietado por uma fã e, só de sunga azul, acabou impressionando pelo corpão.
"Licença, viu! Encontrar Wagner Moura e ainda na Chapada não é para qualquer um!", escreveu a jovem que teve o privilégio de ganhar uma foto juntinha de Wagner, segundo informações da revista Caras.
