Wagner Moura fica só de sunga e exibe corpão na Bahia

Ator está curtindo uns dias de férias

Publicado em 5 de julho de 2019 às 12:54

 - Atualizado há 6 anos

Wagner Moura está curtindo uns dias de férias na Chapada Diamantina, na Bahia. Mas sua passagem por lá não passou desapercebida pelos fãs. Sempre discreto com a vida pessoal, o ator foi tietado por uma fã e, só de sunga azul, acabou impressionando pelo corpão

"Licença, viu! Encontrar Wagner Moura e ainda na Chapada não é para qualquer um!", escreveu a jovem que teve o privilégio de ganhar uma foto juntinha de Wagner, segundo informações da revista Caras. 

O ator Wagner Moura aparece só de sunga em foto com fã, na Bahia Crédito: Reprodução/Twitter

