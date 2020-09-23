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Saúde

Vladimir Brichta recebe diagnóstico positivo para Covid-19

Ator e Adriana Esteves foram afastados das gravações de 'Amor de Mãe'

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 17:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 set 2020 às 17:28
Vladimir Brichta em campanha de sustentabilidade
Vladimir Brichta em campanha de sustentabilidade Crédito: Reprodução
Vladimir Brichta, 44, entrou para a lista de celebridades que receberam diagnóstico positivo para Covid-19. O ator, que atualmente interpreta Davi em "Amor de Mãe", contraiu a doença, por isso, agora deve ficar afastado das gravações da trama, que só deve voltar ao ar no ano que vem.
Segundo a coluna da Folha de S.Paulo, Zapping, informou nesta manhã de quarta-feira (23), a atriz Adriana Esteves, 50, com quem Brictha é casado, não está com coronavírus, mas por precaução também foi afastada das gravações de "Amor de Mãe", em que interpreta Thelma.
Paralisadas por causa da pandemia do novo coronavírus, as novelas "Amor de Mãe" e "Salve-se Quem Puder" tiveram suas gravações retomadas no dia 10 de agosto. Segundo a Globo, a decisão segue todas as normas de segurança recomendadas pela OMS (Organização Mundial de Saúde).

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Porém, a ideia é que ambas só voltem à TV no ano que vem. O horário nobre, que recebeu a reprise de "Fina Estampa", já está com sua segunda novela, "A Força do Querer", que estreou nesta semana.
"Amor de Mãe", título que marca a estreia de Manuela Dias como autora principal, foi interrompida com um gancho forte: o atropelamento de Rita (Mariana Nunes) por Thelma (Adriana Esteves). A mãe biológica de Camila (Jéssica Ellen) foi morta pela mãe adotiva de Danilo (Chay Suede), que na verdade é Domênico, cuja mãe biológica é Lourdes (Regina Casé).

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