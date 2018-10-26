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Doença

'Vivo com a sombra do câncer até hoje', diz Sônia Abrão

Apresentadora descobriu cisto aos 19 anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2018 às 17:51

Publicado em 26 de Outubro de 2018 às 17:51

Sônia Abrão descobriu nódulos benignos no seio quando tinha apenas 19 anos de idade. A luta contra o câncer começava ali. A apresentadora participou do programa "Sensacional", de Daniela Albuquerque, na Rede TV!, nesta quinta-feira, 25.
. Crédito: Reprodução/Instagram @soniaabrao
"Já estava saindo um pouco da adolescência quando descobri um cisto, tinha 19 anos. Vivo com a sobra dele até hoje", revelou a apresentadora. Sônia Abrão fez cirurgia na época, mas foi surpreendida: "O que parecia um só, eram dois, precisei abrir a mama. Eram benignos, mas fiz mais quatro cirurgias durante a vida".
Há 12 anos, Sônia Abrão teve de passar por cirurgia novamente. "Foi na mama direita. Os médicos acharam que era mais avançado, foi preciso esvaziar e retirar muito tecido. A mama é toda costurada, clipada por dentro, e a vigilância é maior de seis em seis meses. É assim que eu vivo até hoje, com essa sombra. E espero que seja só uma sombra", desabafou.
Durante a edição do programa especial sobre o Outubro Rosa, Daniela Albuquerque também recebeu a mãe do cantor Biel, Eliziane Silva Araújo. Ela teve câncer de mama em 2006 e o tumor voltou em 2015.
"O primeiro, descobri em uma espreguiçada, um nódulo na mama esquerda. Imediatamente marquei uma consulta, fiz exames, me internei e a médica viu que estava necrosado. O que levaria 20 minutos levou duas horas para tirar. Estou curada", afirmou.

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