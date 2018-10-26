'Vivo com a sombra do câncer até hoje', diz Sônia Abrão

Sônia Abrão descobriu nódulos benignos no seio quando tinha apenas 19 anos de idade. A luta contra o câncer começava ali. A apresentadora participou do programa "Sensacional", de Daniela Albuquerque, na Rede TV!, nesta quinta-feira, 25.

. Crédito: Reprodução/Instagram @soniaabrao

"Já estava saindo um pouco da adolescência quando descobri um cisto, tinha 19 anos. Vivo com a sobra dele até hoje", revelou a apresentadora. Sônia Abrão fez cirurgia na época, mas foi surpreendida: "O que parecia um só, eram dois, precisei abrir a mama. Eram benignos, mas fiz mais quatro cirurgias durante a vida".

Há 12 anos, Sônia Abrão teve de passar por cirurgia novamente. "Foi na mama direita. Os médicos acharam que era mais avançado, foi preciso esvaziar e retirar muito tecido. A mama é toda costurada, clipada por dentro, e a vigilância é maior de seis em seis meses. É assim que eu vivo até hoje, com essa sombra. E espero que seja só uma sombra", desabafou.

Durante a edição do programa especial sobre o Outubro Rosa, Daniela Albuquerque também recebeu a mãe do cantor Biel, Eliziane Silva Araújo. Ela teve câncer de mama em 2006 e o tumor voltou em 2015.