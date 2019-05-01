Viúva de Boechat emociona ao lembrar de aniversário de casamento

"Nosso aniversário de casamento é hoje. A grana era curta mas, por causa da relação antiga dele com o, deram um mega-desconto, assim tivemos a sorte de poder fazer lá. Tínhamos combinado de convidar 30 pessoas cada um. Eu convidei 30 (até hoje tenho parentes que não falam comigo por não terem sido chamados), ele convidou 120", escreveu a capixaba.

entre os dois. "Eu jamais imaginei que um homem bem mais velho do que eu e que já tinha sido casado antes nunca tinha sido casado no religioso, por isso foi uma felicidade saber que não. Assim, não só nos casamos no religioso como ele leu um trecho da Bíblia na cerimônia. Todos os seus amigos diziam que não havia dia melhor para ele casar, já que ele sempre foi workaholic e 1º de maio é Dia do Trabalho".