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"Espalhar alegria"

Viúva de Boechat emociona ao lembrar de aniversário de casamento

Veruska e Ricardo se casaram no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro

Publicado em 01 de Maio de 2019 às 19:07

Publicado em 

01 mai 2019 às 19:07
Ricardo Boechat, o médico Roberto Serpa e Veruska Seibel, durante as comemorações do casamento Crédito: Cedoc/A GAZETA
Veruska Seibel Boechat, viúva de Ricardo Boechat, usou as redes sociais nesta quarta (1º) para relembrar o aniversário de casamento dos dois. 
"Nosso aniversário de casamento é hoje. A grana era curta mas, por causa da relação antiga dele com o Copacabana Palace, deram um mega-desconto, assim tivemos a sorte de poder fazer lá. Tínhamos combinado de convidar 30 pessoas cada um. Eu convidei 30 (até hoje tenho parentes que não falam comigo por não terem sido chamados), ele convidou 120", escreveu a capixaba. 
A capixaba também falou da
diferença de idade
entre os dois.  "Eu jamais imaginei que um homem bem mais velho do que eu e que já tinha sido casado antes nunca tinha sido casado no religioso, por isso foi uma felicidade saber que não. Assim, não só nos casamos no religioso como ele leu um trecho da Bíblia na cerimônia. Todos os seus amigos diziam que não havia dia melhor para ele casar, já que ele sempre foi workaholic e 1º de maio é Dia do Trabalho". 
No fim da mensagem, a jornalista emocionou ao falar de saudade de Boechat: "Jurei que hoje só contaria coisas engraçadas para espalhar alegria, porque de tristeza já chega a minha". 
Ricardo Boechat morreu em fevereiro aos 66 anos em São Paulo após um acidente aéreo

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