Home
>
Famosos
>
Vídeo mostra Neymar flertando com modelo em festa na Bahia

Vídeo mostra Neymar flertando com modelo em festa na Bahia

Segundo informações do colunista Leo Dias, o craque foi visto aos beijos com modelo gaúcha em festa em Barra Grande, na Bahia, e chegou a ficar sem camisa no fim do evento