Vídeo de Luan Santana acalmando afilhada explode fofurômetro da web

Enquanto sertanejo cantava, a menininha ficava sem chorar

Publicado em 8 de julho de 2019 às 11:37 - Atualizado há 6 anos

Luan Santana usou o 'poder da música' neste domingo, 7, para acalmar Sofia, afilhada dele e da namorada Jade Magalhães.

Ao aparecer chorando no colo de Jade, o músico surge com um violão e começa a cantar para a pequena. "Sofie, é tão linda demais...a Sofia é um bebê que sofre por demais. Pega no cabelo da Jade, Sofie, pegue no cabelo, pare de chorar...você é muito bonitinhaaaa", tocou Luan.

Assim que parou de cantar, a pequena voltou a chorar. Luan Santana volta a tocar, mas a imagem é interrompida no Instagram.

Mais de dois milhões de internautas curtiram o momento.

Fãs e personalidades comentaram, como a cantora Sandy: "Que fofura", escreveu. "Ela é princesa demais, Sandy! Assim como o Theo é um príncipe", respondeu Luan Santana.

