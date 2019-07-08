Home
Vídeo de Luan Santana acalmando afilhada explode fofurômetro da web

Enquanto sertanejo cantava, a menininha ficava sem chorar

Agência Estado

Publicado em 8 de julho de 2019 às 11:37

 - Atualizado há 6 anos

Luan Santana usou o 'poder da música' neste domingo, 7, para acalmar Sofia, afilhada dele e da namorada Jade Magalhães.

Crédito: Reprodução/Instagram @luansantana

Ao aparecer chorando no colo de Jade, o músico surge com um violão e começa a cantar para a pequena. "Sofie, é tão linda demais...a Sofia é um bebê que sofre por demais. Pega no cabelo da Jade, Sofie, pegue no cabelo, pare de chorar...você é muito bonitinhaaaa", tocou Luan.

> Luan Santana é convidado para participar de 'A Dona do Pedaço'

Assim que parou de cantar, a pequena voltou a chorar. Luan Santana volta a tocar, mas a imagem é interrompida no Instagram.

Mais de dois milhões de internautas curtiram o momento.

Fãs e personalidades comentaram, como a cantora Sandy: "Que fofura", escreveu. "Ela é princesa demais, Sandy! Assim como o Theo é um príncipe", respondeu Luan Santana.

