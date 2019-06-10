Home
Velório de ator de Chiquititas e família reúne centenas de pessoas em SP

Rafael Miguel e os pais foram mortos a tiros na tarde deste domingo (09) enquanto chegavam à casa da namorada do rapaz, no bairro Pedreira (zona sul de SP)