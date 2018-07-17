Veja fotos do segundo evento 'Encontros do Saber' da Revista.AG

A psicanalista Sandra Niskier Flanzer lotou o Auditório da Rede Gazeta, em Vitória, para a segunda palestra do ciclo "Encontros do Saber", uma parceria da Rede Gazeta com a Casa do Saber Rio. Segundo a especialista, que falou sobre "Relacionamento na Modernidade", a hiperconectividade e o excesso de informações não permitem momentos de relaxamento, o que provoca o aumento de casos de ansiedade e depressão em todas as idades.
O ciclo contará ainda com palestras da médica Tânia Guerreiro, da antropóloga Mirian Goldenberg e da apresentadora do GNT Micaela Góes.
A cobertura completa do evento você confere nesta quarta-feira (18) na coluna Zig Zag, da jornalista Renata Rasseli, e na edição deste domingo (22) da Revista.AG, nas versões impressa e digital de A GAZETA.
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