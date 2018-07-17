Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Galeria

Veja fotos do segundo evento 'Encontros do Saber' da Revista.AG

O ciclo de palestras ainda contará com a médica Tânia Guerreiro, a antropóloga Mirian Goldenberg e a apresentadora do GNT Micaela Góes

Publicado em 17 de Julho de 2018 às 19:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jul 2018 às 19:02
A psicanalista Sandra Niskier Flanzer lotou o Auditório da Rede Gazeta, em Vitória, para a segunda palestra do ciclo "Encontros do Saber", uma parceria da Rede Gazeta com a Casa do Saber Rio. Segundo a especialista, que falou sobre "Relacionamento na Modernidade", a hiperconectividade e o excesso de informações não permitem momentos de relaxamento, o que provoca o aumento de casos de ansiedade e depressão em todas as idades.
O ciclo contará ainda com palestras da médica Tânia Guerreiro, da antropóloga Mirian Goldenberg e da apresentadora do GNT Micaela Góes.
A cobertura completa do evento você confere nesta quarta-feira (18) na coluna Zig Zag, da jornalista Renata Rasseli, e na edição deste domingo (22) da Revista.AG, nas versões impressa e digital de A GAZETA
Veja as fotos do evento (clique na imagem para ampliar):

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot semanal: previsão para os signos de 20 a 26 de abril de 2026
Imagem de destaque
Prisioneiros algemados e executados: as acusações de crimes de guerra contra o soldado mais condecorado da Austrália
Purê de aipim/mandioca
Aprenda a preparar purê de aipim para as refeições do dia a dia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados