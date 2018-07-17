Veja fotos do segundo evento 'Encontros do Saber' da Revista.AG

A psicanalista Sandra Niskier Flanzer lotou o Auditório da Rede Gazeta, em Vitória, para a segunda palestra do ciclo "Encontros do Saber", uma parceria da Rede Gazeta com a Casa do Saber Rio. Segundo a especialista, que falou sobre "Relacionamento na Modernidade", a hiperconectividade e o excesso de informações não permitem momentos de relaxamento, o que provoca o aumento de casos de ansiedade e depressão em todas as idades.