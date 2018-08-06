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Internacional

Veja fotos da turnê de Jorge e Mateus nos Estados Unidos

Os dois cantaram pela primeira vez fora do Brasil em 2009
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2018 às 13:00

Publicado em 06 de Agosto de 2018 às 13:00

Turnê de Jorge e Mateus nos Estados Unidos Crédito: Rubens Cerqueira
No último dia 3 de agosto, Jorge e Mateus fizeram sua última apresentação em solo americano, em Miami. Ainda neste ano, os dois vão seguir para Lisboa, em Portugal, onde participam do VillaMix Lisboa, que acontece no dia 6 de outubro. 
Nos Estados Unidos, a dupla passou por Orlando, New Jersey e Fitchburg apresentando o novo álbum "Terra Sem CEP". Confira as fotos da turnê no fim do texto.
Os dois cantaram pela primeira vez fora do Brasil em 2009. De lá para cá foram muitas apresentações em diversos países, entre elas, uma das mais marcantes da carreira da dupla, a gravação do DVD "Live In London", no teatro Royal Albert Royal, em Londres.

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