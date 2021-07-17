Tirulipa é criticado por anônimos e famosos após falar em perdão a DJ Ivis

O humorista Tirulipa virou alvo de ataques de internautas neste sábado (17) por causa de um vídeo em que comenta a prisão de DJ Ivis e fala em perdão ao músico. Com isso, o artista se tornou um dos assuntos mais comentados.

No vídeo, postado pelo humorista há alguns dias, Tirulipa diz que não é justo o que DJ Ivis fez, mas Deus vai tocá-lo. "Tenho certeza que ele voltará transformado e vamos dar outra oportunidade, porque o mundo é de oportunidades, tem que perdoar."

Tirulipa se explica após críticas que recebeu depois de polêmico vídeo sobre DJ Ivis Crédito: Reprodução/Instagram

DJ Ivis está preso desde a última quarta-feira (14) após ser acusado de violência doméstica por sua ex-mulher, Pamella Holanda, 27. Imagens de agressões dele chegaram a ser divulgados pela arquiteta e influenciadora no último domingo (11).

O vídeo de Tirulipa foi criticado por anônimos e famosos. A cantora Pocah disse no Instagram que já pensou igual a ele e recordou agressões que sofreu de um ex, concluindo que segunda chance de um agressor é continuar vivo e pagar pelo crime.

O músico Tico Santa Cruz chegou a xingar Tirulipa no Twitter. "Tomando dor de espancador de mulher? Vai a merda, rapaz!", afirmou. "Por que espancadores não lembram do Deus que eles evocam na hora que estão espancando mulheres?".

O Dj que bate em mulher merece segunda chance né seu Filho da Puta? Quantas pessoas boas não tem oportunidade na vida, quantos pais de família não tem segunda chance e tu me vem passar esse pano tirulipa para esse VAGABUNDO COVARDE? se fosse alguém da sua família eu queria ver! pic.twitter.com/JRu1evo3ie — ✠ FERIADO DECRETADO ✠ ( 🏠) (@wrmendonca80) July 17, 2021

Tirulipa respondeu aos ataques com um novo vídeo, postado em seu Instagram, onde afirma que nunca defendeu a agressão praticada por DJ Ivis e que foi o primeiro a "atacar" o músico após a revelação das acusações a sua ex-mulher.

"Por causa das minhas filhas, fui o primeiro a atacá-lo. Porque de fato queria que ele fosse preso. Mas no dia em que ele foi preso, eu disse: 'Gente, agora é a justiça. Deixa ele pagar'. Muita gente na rua aqui em Fortaleza que pegar ele na porrada."

"Ele vai pagar e vai pagar caro para isso", continuou Tirulipa. "Mas que ele aprenda a lição e volte transformado. Por que no meu entendimento cristão nós viemos ao mundo para perdoar, para sermos generosos como Jesus foi com a gente."