Tirulipa é criticado por anônimos e famosos após falar em perdão a DJ Ivis

O humorista Tirulipa virou alvo de ataques de internautas neste sábado (17) por causa de um vídeo em que comenta a prisão de DJ Ivis e fala em perdão ao músico. Com isso, o artista se tornou um dos assuntos mais comentados.
No vídeo, postado pelo humorista há alguns dias, Tirulipa diz que não é justo o que DJ Ivis fez, mas Deus vai tocá-lo. "Tenho certeza que ele voltará transformado e vamos dar outra oportunidade, porque o mundo é de oportunidades, tem que perdoar."
DJ Ivis está preso desde a última quarta-feira (14) após ser acusado de violência doméstica por sua ex-mulher, Pamella Holanda, 27. Imagens de agressões dele chegaram a ser divulgados pela arquiteta e influenciadora no último domingo (11).
O vídeo de Tirulipa foi criticado por anônimos e famosos. A cantora Pocah disse no Instagram que já pensou igual a ele e recordou agressões que sofreu de um ex, concluindo que segunda chance de um agressor é continuar vivo e pagar pelo crime.
O músico Tico Santa Cruz chegou a xingar Tirulipa no Twitter. "Tomando dor de espancador de mulher? Vai a merda, rapaz!", afirmou. "Por que espancadores não lembram do Deus que eles evocam na hora que estão espancando mulheres?".
Tirulipa respondeu aos ataques com um novo vídeo, postado em seu Instagram, onde afirma que nunca defendeu a agressão praticada por DJ Ivis e que foi o primeiro a "atacar" o músico após a revelação das acusações a sua ex-mulher.
"Por causa das minhas filhas, fui o primeiro a atacá-lo. Porque de fato queria que ele fosse preso. Mas no dia em que ele foi preso, eu disse: 'Gente, agora é a justiça. Deixa ele pagar'. Muita gente na rua aqui em Fortaleza que pegar ele na porrada."
"Ele vai pagar e vai pagar caro para isso", continuou Tirulipa. "Mas que ele aprenda a lição e volte transformado. Por que no meu entendimento cristão nós viemos ao mundo para perdoar, para sermos generosos como Jesus foi com a gente."
DJ Ivis permanece preso em uma delegacia de Fortaleza e deve responder a dois inquéritos de lesão corporal. Nesta sexta (16), a Justiça determinou que ele devolva objetos da ex-mulher que estão sob poder dele e o proibiu de vender bens do casal.