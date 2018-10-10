Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Revelações em livro

Tina Turner tentou se suicidar tomando soníferos

Relacionamento abusivo com ex-marido é relatado, em detalhes, em livro que será lançado em 18 de outubro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 out 2018 às 13:53

Publicado em 10 de Outubro de 2018 às 13:53

O livro My Love Story (Minha História de Amor), de Tina Turner, será lançado no dia 18 de outubro. A publicação trará a trajetória da cantora e também contará detalhes do relacionamento dela com Ike Turner, um dos grandes artistas da década de 1960.
. Crédito: Vera Tammen/Reprodução/Instagram @youmagsocial
O casamento era conturbado. Durante todo o relacionamento, a cantora aguentava, calada, as ofensas e agressões do companheiro. Depois de sete anos de casada, Tina Turner tentou tirar a própria vida para escapar da situação e tomou 50 comprimidos para dormir. Tudo estava diminuindo: minha confiança, meu mundo. Uma noite, pouco antes de um show, eu simplesmente não aguentava mais e engoli 50 comprimidos para dormir, desabafa.
Um trecho do passado assombroso ao lado do marido foi publicado pelo Daily Mail. Eu não tive muita escolha. Na época em que ele me pediu em casamento, nós tínhamos quatro filhos e compartilhávamos uma carreira. Ele decidiu que nos casaríamos no México. Não havia motivo para eu ir contra a decisão dele. Isso iria irritá-lo e eu poderia apanhar. Definitivamente não queria um olho roxo no dia do meu casamento, relata a cantora.
Em 1976, Tina resolveu deixar o então marido e saiu da relação quase sem nada de bens ou dinheiro. Ike Turner morreu em 2007.
Tina Turner revelou que Ike a levou em uma casa de prostituição na noite do casamento e a obrigou a ficar lá. Nunca contei essa história para ninguém. Eu tinha muita vergonha. Que tipo de noivo leva sua amada para ver pornografia e shows de sexo após a cerimônia?, lembra. O sexo com Ike se tornou uma expressão de hostilidade, uma espécie de estupro, especialmente quando começou e terminou com uma surra, disse ela.
A cantora revelou que sofria espancamentos regulares do marido. Certa vez, Ike quebrou a mandíbula dela. O uso de cocaína potencializava a agressão: O que tinha sido feio e odioso entre nós antes ficou pior com cada uso de cocaína. Ele jogou café quente na minha cara, disse a artista, que teve queimadura de terceiro grau na ocasião.
Ao longo dos anos, Tina Turner contou a história de sofrimento amoroso em suas canções. No clipe What's Love Got to Do with It, de 1993, ela fala um pouco sobre o processo de separação.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Adolescente morre em confronto com a PM na Serra; ônibus é alvo de ataque
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Petróleo despenca após anúncio de cessar-fogo entre EUA e Irã: como isso afeta o Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados