Tina Turner tentou se suicidar tomando soníferos

O livro My Love Story (Minha História de Amor), de Tina Turner, será lançado no dia 18 de outubro. A publicação trará a trajetória da cantora e também contará detalhes do relacionamento dela com Ike Turner, um dos grandes artistas da década de 1960.

. Crédito: Vera Tammen/Reprodução/Instagram @youmagsocial

O casamento era conturbado. Durante todo o relacionamento, a cantora aguentava, calada, as ofensas e agressões do companheiro. Depois de sete anos de casada, Tina Turner tentou tirar a própria vida para escapar da situação e tomou 50 comprimidos para dormir. Tudo estava diminuindo: minha confiança, meu mundo. Uma noite, pouco antes de um show, eu simplesmente não aguentava mais e engoli 50 comprimidos para dormir, desabafa.

Um trecho do passado assombroso ao lado do marido foi publicado pelo Daily Mail. Eu não tive muita escolha. Na época em que ele me pediu em casamento, nós tínhamos quatro filhos e compartilhávamos uma carreira. Ele decidiu que nos casaríamos no México. Não havia motivo para eu ir contra a decisão dele. Isso iria irritá-lo e eu poderia apanhar. Definitivamente não queria um olho roxo no dia do meu casamento, relata a cantora.

Em 1976, Tina resolveu deixar o então marido e saiu da relação quase sem nada de bens ou dinheiro. Ike Turner morreu em 2007.

Tina Turner revelou que Ike a levou em uma casa de prostituição na noite do casamento e a obrigou a ficar lá. Nunca contei essa história para ninguém. Eu tinha muita vergonha. Que tipo de noivo leva sua amada para ver pornografia e shows de sexo após a cerimônia?, lembra. O sexo com Ike se tornou uma expressão de hostilidade, uma espécie de estupro, especialmente quando começou e terminou com uma surra, disse ela.

A cantora revelou que sofria espancamentos regulares do marido. Certa vez, Ike quebrou a mandíbula dela. O uso de cocaína potencializava a agressão: O que tinha sido feio e odioso entre nós antes ficou pior com cada uso de cocaína. Ele jogou café quente na minha cara, disse a artista, que teve queimadura de terceiro grau na ocasião.