The Rock afirma que não tem tempo para concorrer à presidência em 2020

The Rock Crédito: Reprodução|Facebook

Dwayne "The Rock" Johnson disse que não tem tempo de concorrer à Presidência dos Estados Unidos em 2020.

Depois de meses de especulação, o ator admitiu à revista Vanity Fair que entrar na corrida para a Casa Branca nas próximas eleições não vai acontecer.

"Infelizmente eu não vejo isso acontecendo em 2020. É uma posição que requer anos de trabalho duro e experiência para aprender as habilidades. Tem muito a ser feito e, por conta da minha agenda, não será possível em 2020", disse o ator à revista durante a première de seu último filme, Skyscraper.

"Eu tenho muito respeito pelo cargo. É algo que eu realmente considerei. O que eu preciso é de tempo para aprender", explicou.

Nos últimos dois anos, Johnson sinalizou diversas vezes que poderia entrar para a vida política e que tinha bastante interesse em concorrer a um cargo público para tentar fazer a diferença pelos Estados Unidos.