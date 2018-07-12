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ELEIÇÕES

The Rock afirma que não tem tempo para concorrer à presidência em 2020

Ator Dwayne Johnson havia declarado anteriormente que considerava a possibilidade de se candidatar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jul 2018 às 15:57

Publicado em 12 de Julho de 2018 às 15:57

The Rock Crédito: Reprodução|Facebook
Dwayne "The Rock" Johnson disse que não tem tempo de concorrer à Presidência dos Estados Unidos em 2020.
Depois de meses de especulação, o ator admitiu à revista Vanity Fair que entrar na corrida para a Casa Branca nas próximas eleições não vai acontecer.
"Infelizmente eu não vejo isso acontecendo em 2020. É uma posição que requer anos de trabalho duro e experiência para aprender as habilidades. Tem muito a ser feito e, por conta da minha agenda, não será possível em 2020", disse o ator à revista durante a première de seu último filme, Skyscraper.
"Eu tenho muito respeito pelo cargo. É algo que eu realmente considerei. O que eu preciso é de tempo para aprender", explicou.
Nos últimos dois anos, Johnson sinalizou diversas vezes que poderia entrar para a vida política e que tinha bastante interesse em concorrer a um cargo público para tentar fazer a diferença pelos Estados Unidos.
Em maio de 2017, por exemplo, ele deu uma entrevista à revista GQ e afirmou que tinha vontade de entrar para a vida política. "Eu falava brincando, mas toda vez que me perguntavam, havia um interesse genuíno", lembra. "Sinto que eu deixaria pessoas infelizes com qualquer pensamento ou visão política que tivesse."

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