Thammy Miranda posa com Andressa Ferreira de topless

Thammy Miranda decidiu compartilhar uma foto íntima nas redes neste domingo (7). No clique, o filho de Gretchen surge abraçando a esposa, Andressa Ferreira, que está grávida do primeiro filho do casal.
No registro, a modelo está de topless. "Merecemos alguém que qdo tudo tá dando errado, nos de um abraço apertado que cure a dor. Merecemos alguém que goste de ouvir nossas histórias. Merecemos alguém que enxergue nossos defeitos e nos ajude a transformá-los em qualidades. Texto inspiração @trechosdelivro", escreveu, nas redes sociais.
O casal está morando em Miami, nos Estados Unidos, neste ano, para que Andressa fizesse o tratamento para engravidar.
