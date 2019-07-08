Está grávida

Thammy Miranda posa com Andressa Ferreira de topless

Modelo, esposa de Thammy está grávida de um menino

Publicado em 8 de julho de 2019 às 12:53 - Atualizado há 6 anos

Thammy Miranda decidiu compartilhar uma foto íntima nas redes neste domingo (7). No clique, o filho de Gretchen surge abraçando a esposa, Andressa Ferreira, que está grávida do primeiro filho do casal.

No registro, a modelo está de topless. "Merecemos alguém que qdo tudo tá dando errado, nos de um abraço apertado que cure a dor. Merecemos alguém que goste de ouvir nossas histórias. Merecemos alguém que enxergue nossos defeitos e nos ajude a transformá-los em qualidades. Texto inspiração @trechosdelivro", escreveu, nas redes sociais.

Crédito: Reprodução/Instagram @thammymiranda

O casal está morando em Miami, nos Estados Unidos, neste ano, para que Andressa fizesse o tratamento para engravidar.

