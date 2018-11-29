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FAMÍLIA

Thalita Carauta comemora, ao lado da namorada, adoção do filho

Vitória! Na justiça dos homens e dos orixás, afirma atriz sobre autorização para criar Bento

Publicado em 29 de Novembro de 2018 às 16:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2018 às 16:37
A atriz Thalita Carauta Crédito: Divulgação/TV Globo
Thalita Carauta comemorou a adoção de Bento, de cinco anos, ao lado da companheira Linoca. A atriz, que interpreta Gorete na novela "Segundo Sol" e fez sucesso em "Zorra Total", publicou no Instagram uma foto em que aparece com o filho e a namorada.
Thalita assumiu a orientação sexual no dia 29 de agosto, data na qual se comemora o Dia da Visibilidade Lésbica no Brasil. "E o amor se fez, raiz e flor! Esse é o Bento, meu filho. Essa, Linoca, minha eterna companheira, parceira de vida! Sim, somos uma família", declarou Thalita Carauta.
A atriz costuma ser mais reservada em relação à vida pessoal, mas não conseguiu conter a alegria que sentiu ao receber a notícia da adoção. "Vitória! Na justiça dos homens e dos orixás! Anos na batalha e hoje você já tem 5 anos! Haja coração! Meu filho, nosso amor nunca se fez em burocracias e heranças biológicas", afirmou na legenda da foto.
Thalita também escreveu sobre o amor entre mãe e filho e como o sentimento ultrapassa a questão biológica da maternidade. O amor sequer é físico, embora possamos sentir sua vibração em todo o corpo, principalmente coração. Mas se esse me fosse tirado, ainda sim te amaria, meu filho, porque o amor não é biológico. Ele é legítimo! E incondicional, escreveu.

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