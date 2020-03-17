Terry Crews mostra como lavar as mãos ao som de 'I Will Survive'

Terry Crews Crédito: Reprodução

Em meio à pandemia causada pelo novo coronavírus, um dos principais meios recomendados por especialistas para evitar o contágio do vírus é lavar as mãos. E o ator Terry Crews mostrou um jeito divertido de realizar esse ato do dia a dia.

Crews aparece em um vídeo publicado nesta terça-feira, 17, no TikTok, uma rede social de compartilhamento de vídeos, dublando a música "I Will Survive", sucesso da cantora Gloria Gaynor, enquanto lava as mãos. "É hora do corona[vírus]", brinca o ator na legenda da publicação. Já no Instagram ele usou a legenda "hoje não, Satã. Vou sobreviver", fazendo referência à letra da música.

O vídeo também faz referência a uma cena clássica da série "Todo Mundo Odeia o Chris", em que Crews interpretou Julius. No episódio 22 da primeira temporada, quando está de folga do trabalho, o personagem aparece cantando a mesma música em cima da mesa de casa.