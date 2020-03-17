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Contra o coronavírus

Terry Crews mostra como lavar as mãos ao som de 'I Will Survive'

Um dos principais meios recomendados por especialistas para evitar o contágio do vírus é lavar as mãos. E o ator Terry Crews mostrou um jeito divertido de realizar esse ato do dia a dia

Publicado em 17 de Março de 2020 às 16:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2020 às 16:05
Terry Crews Crédito: Reprodução
Em meio à pandemia causada pelo novo coronavírus, um dos principais meios recomendados por especialistas para evitar o contágio do vírus é lavar as mãos. E o ator Terry Crews mostrou um jeito divertido de realizar esse ato do dia a dia.
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NOT TODAY, SATAN! I WILL SURVIVE!#safehandschallenge

Uma publicação compartilhada por Terry Crews (@terrycrews) em

Crews aparece em um vídeo publicado nesta terça-feira, 17, no TikTok, uma rede social de compartilhamento de vídeos, dublando a música "I Will Survive", sucesso da cantora Gloria Gaynor, enquanto lava as mãos. "É hora do corona[vírus]", brinca o ator na legenda da publicação. Já no Instagram ele usou a legenda "hoje não, Satã. Vou sobreviver", fazendo referência à letra da música.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
O vídeo também faz referência a uma cena clássica da série "Todo Mundo Odeia o Chris", em que Crews interpretou Julius. No episódio 22 da primeira temporada, quando está de folga do trabalho, o personagem aparece cantando a mesma música em cima da mesa de casa.
Nas redes sociais também é possível encontrar outras formas mais divertidas de higienizar as mãos. Publicações mostram como lavar as mãos no ritmo de músicas das bandas e cantores Rage Against the Machine, Miley Cyrus e blink-182. Vale lembrar que a lavagem ideal dura 20 segundos.

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