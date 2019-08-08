Outros tempos

Suely Franco relembra como superou relacionamento abusivo

Atriz falou sobre o episódio no Encontro com Fátima Bernardes, na Globo

A atriz Suely Franco, que atualmente vive Marlene na novela A Dona do Pedaço, relembrou ter vivido um relacionamento abusivo durante uma conversa no Encontro com Fátima Bernardes desta quarta-feira, 7, que abordava o aniversário de 13 anos da Lei Maria da Penha no Brasil.

"Antigamente, as mulheres não tinham coragem de se separar. Hoje elas tomam coragem de separar e os homens levam um susto. Os mais agressivos não aguentam isso e partem pra cima", afirmou a atriz.

Na sequência, continuou: "Muitas acreditam naquilo que o homem tá falando. Você não sabe fazer nada, você é uma burra, aí..."

Suely Franco ainda afirmou que já passou por um relacionamento abusivo, e fez um relato pessoal: "Já tive isso de um parceiro que me botava pra baixo. Eu fui criada naquilo de 'o senhor mandou a gente tem que fazer...'."

Segundo a atriz, ela se deu conta do que estava ocorrendo quando fez uma peça chamada Amanhã, Amélia, de Manhã: "No laboratório, todo mundo começou a falar a respeito de todos os personagens, quando começaram a falar da Amélia, 'Meu Deus, eu sou isso que eles estão falando!'".

"'Eu sou essa porcaria que eles estão dizendo, tenho que mudar'. Não posso ficar assim. A gente passa a fazer só o que o outro quer, e não o que a gente quer. Eu tomei essa consciência e comecei a mudar. Aí acabou o casamento. Agora eu faço o que eu quero!", concluiu Suely Franco.

