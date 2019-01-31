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Editoriais e passarela

Sobrinha trans de Roberta Close segue a tia e faz sucesso na moda

Gabrielle Gambine desponta como modelo de referência andrógina dos anos 70, em ensaios e passarelas do Brasil

Publicado em 31 de Janeiro de 2019 às 12:17

Publicado em 

31 jan 2019 às 12:17
A trans Gabrielle Gambine, sobrinha de Roberta Close Crédito: Reprodução/Instagram @karlabrights
Pouco mais de 50 anos separam Roberta Close e Gabrielle Gambine. As duas são donas do mesmo sobrenome e também peitaram o mundo para assumirem sua transexualidade. 
Crédito: Reprodução/Instagram @karlabrights
Segundo o jornal Extra, Gabrielle nasceu Gabriel e há poucos anos começou a fazer a transição do gênero masculino para o feminino. Loira, alta, dona de traços andróginos, que muitas vezes lembram as musas do cinema dos anos 70, Gabrielle é filha de um irmão de Roberta e divide hoje a casa com Carol Gambine, a prima que ficou famosa pela semelhança com a modelo, símbolo sexual na década de 80.
A modelo Roberta Close Crédito: Wagner Carvalho/Reprodução/Instagram @wagnercarvalho
Ao contrário de muitos trans, Gabrielle não esconde sua antiga identidade e mantém fotos antigas em suas redes sociais, inclusive em ensaios nos quais atuava como modelo masculino. Aos 20 anos, a carioca cursa Artes Visuais na UFRJ e mantém uma página onde compartilha as serigrafias cheias de atitude que faz.
Da tia famosa, recebe apoio e elogios, como quando desfilou para marcas alternativas na Casa dos Criadores, em São Paulo.

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