Sobrinha trans de Roberta Close segue a tia e faz sucesso na moda

A trans Gabrielle Gambine, sobrinha de Roberta Close Crédito: Reprodução/Instagram @karlabrights

Pouco mais de 50 anos separam Roberta Close e Gabrielle Gambine. As duas são donas do mesmo sobrenome e também peitaram o mundo para assumirem sua transexualidade.

Crédito: Reprodução/Instagram @karlabrights

Segundo o jornal Extra, Gabrielle nasceu Gabriel e há poucos anos começou a fazer a transição do gênero masculino para o feminino. Loira, alta, dona de traços andróginos, que muitas vezes lembram as musas do cinema dos anos 70, Gabrielle é filha de um irmão de Roberta e divide hoje a casa com Carol Gambine, a prima que ficou famosa pela semelhança com a modelo, símbolo sexual na década de 80.

A modelo Roberta Close Crédito: Wagner Carvalho/Reprodução/Instagram @wagnercarvalho

Ao contrário de muitos trans, Gabrielle não esconde sua antiga identidade e mantém fotos antigas em suas redes sociais, inclusive em ensaios nos quais atuava como modelo masculino. Aos 20 anos, a carioca cursa Artes Visuais na UFRJ e mantém uma página onde compartilha as serigrafias cheias de atitude que faz.