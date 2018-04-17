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SAÚDE

Simaria, da dupla com Simone, está com tuberculose ganglionar

Cantora deverá ficar afastada dos palcos por 30 dias

Publicado em 17 de Abril de 2018 às 20:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 abr 2018 às 20:55
Simaria Crédito: Reprodução
Simaria, da dupla com Simone, deverá ficar afastada dos palcos por 30 dias. O motivo é que a cantora foi diagnosticada com o quadro de tuberculose ganglionar e deve seguir o tratamento em casa.
Simaria estava internada desde a última quinta-feira no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e recebeu alta nesta terça-feira (17).  Desde então, a irmã Simone cumpre a agenda de shows sozinha, como acontece no último sábado, quando ela se apresentou no Villa Mix Vitória, realizado no Pavilhão de Carapina.
Essa não é a primeira vez que a sertaneja fica um período sem trabalhar. Em novembro de 2017, um diagnóstico de infecção aguda de vias aéreas superiores tirou Simaria dos palcos. A artista ficou em tratamento por aproximadamente um mês e reduziu o número de apresentações no período.
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Confira a nota enviada pela assessoria da cantora:
"A paciente Simaria Mendes Rocha deu entrada no Hospital Sírio-Libanês no dia 12/04 com queixa clínica de emagrecimento, alterações gastrointestinais e estafa devido a agenda intensa de compromisso. Realizados exames laboratoriais que mostraram anemia e durante investigação específica ficou evidenciado aumento do gânglio supraclavicular à direita. Feita avaliação histopatológica que diagnosticou reativação de tuberculose ganglionar. A paciente recebeu alta hospitalar hoje, dia 17/04, e continuará tratamento em sua residência, sendo acompanhada pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho e pelo Prof. Dr. David Uip e deverá permanecer afastada do trabalho pelo período de 30 dias. Simone segue cumprindo a agenda de shows normalmente e, em maio, as cantoras mantém as férias já programadas. Simaria agradece o carinho e compreensão de todos os fãs e, neste momento, irá dedicar os seus dias para cuidar da saúde.

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