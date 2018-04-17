Simaria, da dupla com Simone, está com tuberculose ganglionar

Simaria Crédito: Reprodução

Simaria, da dupla com Simone, deverá ficar afastada dos palcos por 30 dias. O motivo é que a cantora foi diagnosticada com o quadro de tuberculose ganglionar e deve seguir o tratamento em casa.

Simaria estava internada desde a última quinta-feira no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e recebeu alta nesta terça-feira (17). Desde então, a irmã Simone cumpre a agenda de shows sozinha, como acontece no último sábado, quando ela se apresentou no Villa Mix Vitória, realizado no Pavilhão de Carapina.

Essa não é a primeira vez que a sertaneja fica um período sem trabalhar. Em novembro de 2017, um diagnóstico de infecção aguda de vias aéreas superiores tirou Simaria dos palcos. A artista ficou em tratamento por aproximadamente um mês e reduziu o número de apresentações no período.

Confira a nota enviada pela assessoria da cantora: