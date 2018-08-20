Silvio Santos reencontra casal formado em seu programa há 50 anos

O apresentador Silvio Santos exibiu seu reencontro com o casal Cleide, 69, e Valdir, 71, formado no Casamento na TV, programa apresentado por ele, há 50 anos. O momento foi mostrado no Programa Silvio Santos do último domingo, 19.
A apresentadora Eliana também participou da atração. Em seu programa, no mês de julho, ela havia feito uma homenagem ao casal - na ocasião, porém, o sonho do casal em rever Silvio pareceu frustrado e foi ao ar apenas um encontro dos dois com uma réplica de papelão do apresentador.
"Você falou que eles se conheceram no meu programa. Não é verdade, eu não me lembro disso. Vocês se conheceram no meu programa? Há 50 anos?", questionou Silvio durante o Programa Silvio Santos deste domingo.
Valdir explicou que, à época, ele tinha 19 anos, e Cleide 17. Ele afirma ter recebido 147 cartas de pretendentes à época. Hoje, já têm três filhos e cinco netos.
Silvio se disse feliz com o reencontro: "Não sei quantos casamentos eu fiz naquele programa. Mas, de qualquer forma, fico muito contente em saber que duas pessoas se conheceram no palco de um dos meus programas, se abraçaram, se amaram e hoje estão com 50 anos de casamento".