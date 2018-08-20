Silvio Santos reencontra casal formado em seu programa há 50 anos

. Crédito: Reprodução/YouTube Programa Silvio Santos

Silvio Santos exibiu seu reencontro com o casal Cleide, 69, e Valdir, 71, formado no Casamento na TV, programa apresentado por ele, há 50 anos. O momento foi mostrado no Programa Silvio Santos do último domingo, 19. O apresentadorexibiu seu reencontro com o casal Cleide, 69, e Valdir, 71, formado no Casamento na TV, programa apresentado por ele, há 50 anos. O momento foi mostrado no Programa Silvio Santos do último domingo, 19.

Eliana também participou da atração. Em seu programa, no mês de julho, ela havia feito uma homenagem ao casal - na ocasião, porém, o sonho do casal em rever Silvio pareceu frustrado e foi ao ar apenas um encontro dos dois com uma réplica de papelão do apresentador. A apresentadoratambém participou da atração. Em seu programa, no mês de julho, ela havia feito uma homenagem ao casal - na ocasião, porém, o sonho do casal em rever Silvio pareceu frustrado e foi ao ar apenas um encontro dos dois com uma réplica de papelão do apresentador.

"Você falou que eles se conheceram no meu programa. Não é verdade, eu não me lembro disso. Vocês se conheceram no meu programa? Há 50 anos?", questionou Silvio durante o Programa Silvio Santos deste domingo.

Valdir explicou que, à época, ele tinha 19 anos, e Cleide 17. Ele afirma ter recebido 147 cartas de pretendentes à época. Hoje, já têm três filhos e cinco netos.