Silvio Santos recebe Neymar para gravar programa

Craque participou de jogo e gravou vinhetas de Natal com Silvio Santos e Patrícia Abravanel

Agência Estado

Publicado em 12 de julho de 2019 às 11:03

 - Atualizado há 6 anos

O apresentador Silvio Santos recebeu o atacante Neymar no SBT nesta quinta-feira, 11. Um registro do encontro foi publicado no Instagram do Instituto Neymar Jr. nesta tarde.

Segundo a publicação, Neymar participou, entre outros compromissos, de uma gravação do quadro Jogo das 3 Pistas, do Programa Silvio Santos. Ele também gravou chamadas para um evento de Natal ao lado de

Patrícia Abravanel

, filha do apresentador.

Crédito: Reprodução/Instagram @institutoneymarjr

