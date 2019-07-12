Jogo e vinhetas

Silvio Santos recebe Neymar para gravar programa

Craque participou de jogo e gravou vinhetas de Natal com Silvio Santos e Patrícia Abravanel

O apresentador Silvio Santos recebeu o atacante Neymar no SBT nesta quinta-feira, 11. Um registro do encontro foi publicado no Instagram do Instituto Neymar Jr. nesta tarde.

Segundo a publicação, Neymar participou, entre outros compromissos, de uma gravação do quadro Jogo das 3 Pistas, do Programa Silvio Santos. Ele também gravou chamadas para um evento de Natal ao lado de

, filha do apresentador.

