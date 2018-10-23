Silvio Santos ajuda mulher que levou tombo em seu programa; veja

Uma integrante da plateia do Programa Silvio Santos chamou atenção ao levar um tombo durante a gravação da atração que foi ao ar no último domingo, 21.
"Josilaine, josilaine, vamos lá ver se você consegue...", comentava Silvio durante o quadro Jogo da Memória, enquanto a mulher, identificada como Josilaine não percebeu um desnível no chão e acabou pisando em falso e caindo.
Prontamente, Silvio tentou ajudá-la. "Ô! ô! Levanta! finge que não doeu nada!", brincou o apresentador.
Na sequência, a mulher participou normalmente do quadro, errando a brincadeira. "Ganhou 20 só, não ganhou 50, cuidado!", alertou o apresentador, antes que ela retornasse a seu lugar.