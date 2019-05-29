Home
Serguei está internado em CTI, com quadro de saúde delicado

Músico de 85 não estaria reconhecendo as pessoas; ele deu entrada no Hospital Zilda Arns, em Volta Redonda, com arritimia e insuficiência respiratória