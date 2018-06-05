Separada, Alessandra Ambrósio quer novo marido com 'estabilidade'

ainda não assumiu, publicamente, a separação de. Eles não estão juntos desde março, mas deixaram o assunto apenas entre família - até agora.

De acordo com o jornal Extra, a top brasileira anda desabafando com amigos que não sabe como botar um ponto final na relação de 13 anos, já que Mazur passa por uma crise financeira e ela está bancando grande parte das contas dele. O ex-casal, inclusive, já fez a fila andar.