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Situação

Separada, Alessandra Ambrósio quer novo marido com 'estabilidade'

A top brasileira é quem banca grande parte das contas do ex-marido, com quem conviveu por 13 anos

Publicado em 05 de Junho de 2018 às 12:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jun 2018 às 12:26
Alessandra Ambrósio Crédito: Reprodução/nstagram @alessandraambrosio
Alessandra Ambrósio ainda não assumiu, publicamente, a separação de Jamie Mazur. Eles não estão juntos desde março, mas deixaram o assunto apenas entre família - até agora. 
De acordo com o jornal Extra, a top brasileira anda desabafando com amigos que não sabe como botar um ponto final na relação de 13 anos, já que Mazur passa por uma crise financeira e ela está bancando grande parte das contas dele. O ex-casal, inclusive, já fez a fila andar.
Segundo uma pessoa próxima a Ambrósio, de acordo com o Extra, Mazur está prestes a alugar um apartamento para viver com a nova namorada. E Alessandra tem dito aos amigos que daqui para frente espera se envolver com homens com estabilidade financeira. A modelo e o empresário têm dois filhos.
Alessandra Ambrósio Crédito: Reprodução/nstagram @alessandraambrosio

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