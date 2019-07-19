Sensitiva entrega mulher que empurrou padre Marcelo: "Encosto"

Publicado em 19 de julho de 2019 às 13:14
- Atualizado há 6 anos
A sensitiva Márcia Fernandes jura que desvendou o mistério por trás da mulher que empurrou o padre Marcelo Rossi do altar da Canção Nova na última semana, durante uma missa: "Tá na cara que aquela menina estava envolvida com espíritos sem luz".
No programa "Tricotando", ela revelou que a agressora estava possuída no momento em que tomou a atitude drástica de empurrar o religioso do altar.
"A hora que o padre levou o empurrão ele falava de Jesus. Se existe Jesus, existe diabo, demônio, o que seja... Espíritos sem luz. Tá na cara que aquela menina estava envolvida com espíritos sem luz. Estava sendo obsediada, com encosto e tals", explicou, na TV.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o