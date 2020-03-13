Sasha reclama de preço de chiclete em aeroporto, diz colunista

A jovem, que vive em Nova York, nos Estados Unidos, onde estuda Moda, recentemente foi manchete ao revelar que o que mais sente falta do Brasil é da família.

"Sinto falta de ver meus irmãos crescendo e da praia. Normalmente venho mais para São Paulo que para o Rio, sempre de bate e volta para trabalhar. Esse ano vim bem menos por conta do meu TCC, da faculdade, tive que dar uma regulada nisso. Mas consigo vir com bastante frequência, graças a Deus", comentou, segundo Leo Dias.