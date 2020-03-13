Sasha reclama de preço de chiclete em aeroporto, diz colunista

Sasha Meneghel ficou indignada ao chegar a uma loja do Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, no Rio, e descobrir que o chiclete custava R$ 24. Segundo informações do colunista Leo Dias, a filha de Xuxa achou que o item estava superfaturado.
A jovem, que vive em Nova York, nos Estados Unidos, onde estuda Moda, recentemente foi manchete ao revelar que o que mais sente falta do Brasil é da família.
"Sinto falta de ver meus irmãos crescendo e da praia. Normalmente venho mais para São Paulo que para o Rio, sempre de bate e volta para trabalhar. Esse ano vim bem menos por conta do meu TCC, da faculdade, tive que dar uma regulada nisso. Mas consigo vir com bastante frequência, graças a Deus", comentou, segundo Leo Dias.