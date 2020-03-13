Crime

Nego Ney tem Instagram hackeado e sofre chantagem, diz colunista

Fenômeno da web, influenciador mirim teve o perfil do Instagram retirado do ar por criminosos que cobram R$ 5 mil para devolver a conta, que possui 2 milhões de seguidores, segundo informações da colunista Fábia Oliveira

Publicado em 13 de Março de 2020 às 09:04

Redação de A Gazeta

13 mar 2020 às 09:04
O MC Nego Ney Crédito: Reprodução
Conhecido na web como Nego Ney, o MC mirim que é apaixonado por futebol e  Neymar é um verdadeiro fenômeno. Mas o pequeno está passando por um perrengue digital. Ele teve seu Instagram retirado do ar por criminosos e, à colunista Fábia Oliveira, de O Dia, a mãe do artista, Giuliene Cristine, revelou que está sendo vítima até de chantagem. 
De acordo com ela, os hackers não só removeram o perfil do ar como também querem R$ 5 mil para devolver a conta, que contava com cerca de 2 milhões de seguidores. 
"Se foi hackeado eu não tenho certeza, ou se isso é história, porque eu nunca tive acesso a conta. Quem cuidava da conta era o pai biológico dele. Não sei exatamente o que está acontecendo. Só sei que um cara me mandou mensagem no WhatsApp me cobrando R$ 5 mil pra devolver a conta. Fui até na delegacia da internet, na terça-feira, pra ver se eu conseguia resgatar o Instagram dele, mas não consegui nem registrar o boletim", esclareceu Giuliene à colunista. 

"O pai dele biológico nunca teve vínculo nenhum com ele, porque nunca registrou ele e nem nunca quis saber dele, e quando o menino explodiu ele veio querer saber dele e fez esse Instagram", finalizou a mulher, em entrevista a Fábia Oliveira, completando: ""Hoje o Arthur está sem fazer nada, porque ele perdeu o Instagram, que era onde ele tinha visibilidade. Estamos contando com a ajuda de amigos". 

