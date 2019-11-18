Sanduíche de R$ 775 vira preferido dos ricos e famosos internacionais

O preço do ouro ficou para trás se comparado ao valor que é cobrado por um sanduíche que tem feito a cabeça de alguns famosos (e ricos!) mundo afora. David Beckham, por exemplo, já pegou um avião só para comer da iguaria, que é estritamente comercializada por um chef de restaurante japonês.
O prato, feito à base de bife "kobe", carne mais cara de que se tem notícia até hoje, foi criado pelo chef da rede de restaurantes japonesa Wagyumafia, Hisato Hamada, e é vendido por US$ 185, algo em torno de R$ 775.
A receita foi batizada de Chateaubriand.
Dentre os famosos que curtem o sanduíche estão David Beckham, Ed Sheeran e o CEO do Twitter, Jack Dorsey. Beckham, segundo a Glamurama, certa vez fretou um jatinho só levar o chef Hamada à Indonésia para fazer a iguaria, onde curtia férias com a família.