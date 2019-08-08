Faltou transparência

Ronnie Von reclama de demissão: "Dinheiro estava acabando"

"Não sei porque os superiores da TV Gazeta não tiveram a coragem de me avisar: 'O dinheiro está acabando", disse o apresentador

Publicado em 8 de agosto de 2019 às 11:17 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Reprodução/Instagram @ronnievonoficial

O apresentador Ronnie Von, 75, contou detalhes de sua demissão repentina da TV Gazeta, alegando que faltou transparência de seus chefes na emissora da avenida Paulista durante sua participação no programa Ritmo Brasil (RedeTV!) deste sábado (10).

"Não sei porque os superiores da TV Gazeta não tiveram a coragem de me avisar: 'O dinheiro está acabando", contou à Faa Moreno, que comanda o programa. O apresentador disse também que o que mais o chateou foi o fato de não ter conseguido se despedir de seu público.

"Do nada, eu ouvi: 'Acabou o 'Todo Seu''. Perguntei onde assinava [a rescisão], e a minha única tristeza foi não me despedir", relata o entrevistado.

Com sua demissão, seu programa acabou. Sobre novos caminhos na televisão, Ronnie Von conta que voltará em breve a comandar um programa similar ao que fazia na Gazeta. "Vou voltar para a televisão para apresentar um programa".

Procurada mais uma vez pela reportagem da Folha, a assessoria de Ronnie Von diz que ele recebeu mais de uma proposta mas que tudo está sendo analisado e nenhum novo contrato ainda foi assinado.

A TV Gazeta demitiu o apresentador no último dia 19 de julho, junto com Celso Zucatelli, que estreou na emissora em abril deste ano. Com a demissão, o programa Todo Seu, apresentado por Ronnie, acabou depois de 15 anos no ar.

Segundo comunicado oficial da emissora da Avenida Paulista, os programas dos dois apresentadores não estavam obtendo o resultado comercial esperado, o que motivou a decisão. "A decisão está fundamentada na análise do cenário macroeconômico, que tem gerado impacto no resultado comercial das atrações, e na responsabilidade da emissora de manter seu orçamento equalizado", informa em nota a emissora.

Em contrapartida, durante entrevista com a Folha no dia da demissão, Ronnie Von contou que recebeu uma proposta para ter um programa similar ao que fazia em outra emissora em menos de duas horas depois que foi demitido.

"Estou tranquilo, não vamos parar. Está difícil para todo mundo mesmo. Eu recebi uma nova proposta e estamos negociando. Não vou ficar muito tempo fora do ar. Pela competência eu não fico sem emprego", comenta Ronnie.

