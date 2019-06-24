Home
>
Famosos
>
Ronaldo dá dica para Neymar: "Cuide da carreira"

Ronaldo dá dica para Neymar: "Cuide da carreira"

Em entrevista a Amaury Jr, o Fenômeno mandou um recado para o colega Neymar, alvo de acusação de estupro pela modelo Najila Trindade