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TELEVISÃO

Roberto Justus assina com a Band para fazer mais um 'O Aprendiz'

O apresentador estava na Record TV até o ano passado, onde apresentou realities como A Fazenda e o Power Couple Brasil

Publicado em 19 de Abril de 2018 às 21:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 abr 2018 às 21:08
Roberto Justus Crédito: Divulgação/Band
A Band anunciou nesta quinta-feira, 19, a contratação do apresentador Roberto Justus para o canal. A ideia é que, no segundo semestre deste ano, comece a ser produzida uma nova temporada do reality show O Aprendiz.
"Depois de quatro anos de ausência e de muitos pedidos de fãs do formato, vamos trazer de volta esse programa tão admirado pelo público. E com muitas surpresas. Será sem dúvida um grande projeto, em um momento muito adequado para falar de negócios e empreendedorismo", disse Justus.
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O apresentador estava na Record TV até o ano passado, onde apresentou realities como A Fazenda e o Power Couple Brasil.
Entre 2004 e 2013, O Aprendiz teve nove temporadas, todas exibidas pela Record TV, sendo algumas delas apresentadas por João Doria. Em 2014, Justus ainda apresentou O Aprendiz - Celebridades.

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