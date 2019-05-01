Robert Downey Jr. recebe 75 milhões de dólares por "Vingadores"

Crédito: Disney/divulgação

Robert Downey Jr. tem uma fortuna digna de Tony Stark, o personagem que encarna nos filmes de heróis da Marvel. Segundo o site Hollywood Reporter, ele recebeu nada menos que US$ 75 milhões (cerca de R$ 294 milhões) para usar o uniforme do Homem de Ferro em "Guerra Infinita", valores que devem se repetir para a produção mais recente, "Vingadores: Ultimato", atualmente nos cinemas. O atortem uma fortuna digna de, o personagem que encarna nos filmes de heróis da Marvel. Segundo o site Hollywood Reporter, ele recebeu nada menos que US$ 75 milhões (cerca de R$ 294 milhões) para usar o uniforme doem, valores que devem se repetir para a produção mais recente,, atualmente nos cinemas.

Para chegar a esse número, o site afirma ter ouvido diversas fontes ligadas à produção. O valor astronômico seria resultado, segundo o Hollywood Reporter, de como Robert Downey negocia seus cachês pelos filmes: diretamente com o chefe dos estúdios Marvel, Kevin Feige. O pacote multimilionário incluiria parte da bilheteria.

Downey Jr. também embolsou US$ 5 milhões (R$ 19,6 milhões) por cada um dos três dias de gravação da participação de Homem de Ferro em

"Homem-Aranha: De Volta ao Lar"

, de 2017.

Em comparação, Scarlett Johansson deve receber US$ 20 milhões (R$ 78,5 milhões) para protagonizar o filme solo de sua heroína, Viúva Negra, que deve chegar aos cinemas em 2020.

Já Chris Hemsworth, que interpreta o Thor, teria recebido entre US$ 15 milhões (R$ 59 milhões) e US$ 20 milhões pelo "Guerra Infinita" e por "Ultimato", após renegociar o pacote que assinara em 2010 para participar de cinco filmes da saga. Cachê semelhante cai na conta de Chris Evans cada vez que ele encarna o Capitão América.