Rita Cadillac abre o jogo sobre prostituição e pornô: "Bebia litros"

Ao Superpop, atriz falou que só conseguia entrar em cena depois de beber, porque se sentia mal com a situação

Publicado em 4 de julho de 2019 às 14:50 - Atualizado há 6 anos

Rita Cadillac, de 65 anos, foi ao SuperPop nesta quarta (3) e abriu o jogo sobre sua carreira. A ex-chacrete remontou à época em que precisou se prostituir e falou sobre os filmes pornôs que fez. "Foi muito difícil para mim", disse ela, completando que bebia todas para conseguir entrar em cena.

Crédito: Reprodução/Instagram @ritacadillac

Sobre os filmes, Rita falou que a necessidade é que falou mais alto: "Foi muito difícil para mim. Eu sou romântica, caseira, sou mãe. Sexo é muito bom quando tem química, quando tem sentimento pela pessoa. Fazer por fazer nunca foi a minha, sempre fui muito quieta. Na época eu fiz porque eu precisava muito. Comprei minha casa com esse dinheiro, ajudei meu filho. Não foram milhões, mas deu para o que eu precisava".

Para encarar as cenas, ela admitiu que bebia, mesmo sem ter o hábito de fazê-lo. Isso porque Rita se sentia destruída após as filmagens: "Dói na alma, aqui dentro. Destrói a pessoa. Se eu pudesse voltar no tempo, não faria".

PROSTITUIÇÃO

Logo que virou mãe, aos 17 para 18 anos, Rita se viu separada e com Carlos César Coutinho - seu filho - nos braços. Durante o bate-papo com Luciana Gimenez, a atriz soltou.

"A Rita Cadillac nunca foi garota de programa. A Rita de Cássia foi, mas por muito pouco tempo. Porque quando eu me separei do pai do meu filho, não tinha ninguém no mundo e estava com um filho embaixo do braço. Eu tinha 17 para 18 anos e tinha que me virar. O primeiro dia foi péssimo, chorei, a pessoa acabou me dando o dinheiro sem fazer nada comigo", falou.

