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POLÊMICA

Repórter da Globo critica Léo Lins por piada com voo da Chapecoense

'Definitivamente não é engraçado, cara', afirmou Pedro Rocha ao humorista do SBT

Publicado em 

07 fev 2019 às 20:53

Publicado em 07 de Fevereiro de 2019 às 20:53

07/02/2019 - O humorista Léo Lins Crédito: YouTube / @The Noite com Danilo Gentili
O repórter da Globo Pedro Rocha, que é filho do apresentador Fernando Rocha, publicou um desabafo em seu Instagram na última quarta-feira, 6, e criticou uma piada feita pelo humorista Léo Lins, do The Noite, do SBT, envolvendo as vítimas do desastre aéreo da Chapecoense.
"Tava vendo aqui, o Léo Lins fez no show dele uma piada, brincando - se é que isso é uma brincadeira - com o jogador Daniel [assassinado em Curitiba em 2018], que morreu, dizendo que 'pelo menos ele morreu comendo coisa boa, diferente dos jogadores da Chapecoense que morreram comendo comida de avião.'"
Em 2016, pouco antes da disputa da final da Copa Sul-Americana na Colômbia, um avião com a delegação da Chapecoense caiu, matando 77 pessoas entre jogadores, comissão técnica, dirigentes, jornalistas e tripulação. Apenas seis pessoas sobreviveram.
"Só de falar isso, dá um mal no estômago. E no show as pessoas fazem 'uau', porque ninguém acha graça nisso, sobretudo pra cá, a cidade, que vive esse drama há tanto tempo", continuou o jornalista.
Pedro ainda criticou outro comentário feito sobre o tema por Lins: "A última dele foi dizer que o 'pão que cai é chamado de pão da Chape', uma piada, sobretudo, sem graça nenhuma."
Em seu Instagram, o Léo Lins comparou sua piada a uma feita pela atriz Kéfera, em que uma montagem indica que o aplicativo Uber, no Rio de Janeiro, devido aos recentes temporais, estaria disponibilizando barcos.
À época da tragédia, Léo Lins usou suas redes sociais para homenagear a equipe. "A Chapecoense hoje é mais do que um time, é um símbolo e um ideal, e isso não morre nunca", escreveu, ao lado das hashtags "Força Chape" e "Somos Todos Chapecoense".

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