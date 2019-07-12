Home
Rapper é preso por tráfico sexual e pornografia infantil

Cantor de 52 anos já era alvo de investigações

Publicado em 12 de julho de 2019 às 11:36

Crédito: Reprodução/Instagram @rkelly

O rapper norte-americano Robert Sylvester Kelly, mais conhecido como R. Kelly, de 52 anos, foi preso na noite desta quinta (11), segundo informações da NBC New York e do site TMZ. 

O cantor, que era alvo de investigações por abusar sexualmente de quatro pessoas, sendo três delas menores de idade, foi preso por acusações de obstrução de justiça, tráfico sexual e até pornografia infantil. Em junho, de acordo com informações da revista Quem, Kelly negou em  julgamento as acusações anteriores durante audiência em Chicago

Dentre as acusações contra o artista - que são 10, no total, de 1998 a 2010, ele é apontado por uma das testemunhas por ter a filmado fazendo sexo com ele na casa dele, na ocasião em que a vítima tinha 14 anos. 

