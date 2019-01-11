Home
>
Famosos
>
Rainhas do Sambão do Povo: conheça as musas à frente das baterias

Rainhas do Sambão do Povo: conheça as musas à frente das baterias

O Divirta-se fez o ensaio com as rainhas escolhidas até o momento para representar cada escola na avenida no carnaval 2019