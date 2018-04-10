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'Queria ser stripper', revela Cleo Pires, agora cantora

Filha de Glória Pires deu declaração polêmica ao jornal O Globo

Publicado em 10 de Abril de 2018 às 19:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 abr 2018 às 19:39
Cleo Pires revelou curiosidades sobre o seu passado Crédito: Divulgação
Cleo, agora sem Pires, segue forte na divulgação de sua carreira de cantora. Em entrevista a Marina Caruso, do "O Globo", a atriz falou do EP Jungle Kid, lançado recentemente, cujo primeiro clipe será lançado nesta quarta-feira (11).
Logo na primeira pergunta, sobre desde quando ela queria ser cantora, Cleo solta uma pérola boa para polêmicas: "A música é minha droga. Amo. Sempre quis ser cantora. Uma vez, aos 12 anos, dei uma entrevista com o meu pai em que eu dizia que queria ser stripper ou cantora".
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Sem falar mais sobre o sonho de ser stripper, Cleo seguiu falando da carreira de atriz e a mudança para o ramo musical. Em seguida, a cantora falou sobre a produção do novo trabalho, que contou com ajuda dos pais Fábio Jr. e Orlando Morais.
Além disso, ela esclareceu a história de que não existe briga com a mãe, Glória Pires: "Cleo é Glória em grego, sabia? Amo minha mãe, amo minha família. Estamos super próximas".

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