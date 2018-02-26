Quais são os próximos passos de Clara em "O Outro Lado do Paraíso"? Crédito: Reprodução/TV Globo

Clara, personagem de Bianca Bin em "O Outro Lado do Paraíso", novela da TV Globo, pode tomar dois grandes caminhos nesse momento da trama. É que se por um lado ela tem sua listinha negra de todos que pretende destronar, por outro uma dessas pessoas pode ser grande cúmplice do que ela tem planejado para Sophia (Marieta Severo) - afinal, essa tal de vingança é um prato que se como frio, como já diz aquele ditado milenar.

Ditados à parte, para o analista de novelas e youtuber do "Memória Teledramatúrgica", Eduardo Conceição, "O Outro Lado do Paraíso" começa a ficar interessante agora. Isso porque ele avalia que ainda faltam algumas ações para que Clara se realize. "Mas acho que ou ela vai criar esse embate com a Lívia (Grazi Massafera) ou se unirá a ela para que as duas se vinguem de Sophia", afirma.

Eduardo acredita que Lívia é muito humilhada por Sophia e, talvez, pelo seu filho, ela queira emitir algum tipo de retaliação à dona das minas. "Só assim para ela se juntar a Clara, na minha avaliação", comenta. O analista também destaca que seria interessante Clara e Lívia juntas contra Sophia. "Até porque a Clara está sedenta por vingança e disposta a continuar. Acredito que é agora que a novela pegou no ritmo que essas coisas vão começar a desenrolar", pondera.

CLARA PODE DESCOBRIR QUE RENATO É ASSASSINO

Além de receber a visita de Lívia em sua casa dias antes de seu casamento com Renato (Rafael Cardoso), Clara vai descobrir que ele matou seu pai e tentou matá-la para conseguir as esmeraldas.

"Ele segue nessa linha de ser o mocinho, mas já dá sinais de que pode se tornar o grande vilão, e Clara vai descobrir isso", conta. Nos bastidores, o papo é, ainda, de que Lívia vai alertar a moça de que sabe qual é o plano de Renato e que Clara está cega em relação ao noivo. "Mas muita coisa ainda vai marcar essa virada, a novela no geral está chegando em um ponto mais decisivo", conclui.

Quais são os próximos passos de Clara em "O Outro Lado do Paraíso"? Crédito: Reprodução/TV Globo

A LISTA DE VINGANÇA DE CLARA EM "O OUTRO LADO DO PARAÍSO"

A vingança de Clara começou, efetivamente, no dia 13 de dezembro de 2017. No capítulo, a protagonista, dada como morta por seus inimigos, reaparece sendo nomeada Embaixatriz da Infância do Tocantins. O episódio fez "O Outro Lado do Paraíso" bater recorde de audiência. Na época, foram 42,2 pontos de média e 45 de pico, segundo dados consolidados da Grande São Paulo.

ALVO 1 - GAEL

Presos agridem Gael na cadeia Crédito: Reprodução/TV Globo

Desde então, Clara já se vingou de parte da suposta listinha que ela carrega. O primeiro nome foi o de Gael (Sergio Guizé). O ex-marido, que no início se mostrava um bom moço, mostrou seu lado após o casamento e espancava Clara quase que diariamente, seja por ciúmes ou por situações banais.

Como parte de seu plano, Clara armou para Gael ser preso em flagrante em uma tentativa de estupro. Na prisão, ele foi ameaçado pelos companheiros de cela de ser estuprado e ofereceu dinheiro para se livrar, mas acabou sendo espancado. Com o rosto desfigurado e para se proteger de novas ameaças, o personagem ainda mente para o delegado dizendo que não apanhou, e sim levou uma queda.

Gael acabou sendo solto. Já em casa, Gael tem uma conversa com sua mãe, Sophia, e acaba brigando com ela ao entender as razões da vingança da Clara (confira a cena). No diálogo com a mãe, Gael pergunta a Sophia por que ela o criou daquele jeito, como um homem que bate até em mulher. Ele assume então a culpa por ter batido várias vezes na ex-mulher. A soltura gerou revolta dos internautas na época.

Mas o rapaz ainda deve ser alvo de mais por aí, já que Clara não o nomeou como um nome para ser vingado. O primeiro nome na lista da mocinha, o que pode ser um erro de roteiro, é outro.

ALVO 2 - SAMUEL

Suzy (Ellen Rocche) flagra Samuel (Eriberto Leão) de calcinhas com Cido (Rafael Zulu), em "O Outro Lado do Paraíso" Crédito: Divulgação/TV Globo

Samuel (Eriberto Leão) foi o responsável por fazer com que Clara respondesse aos exames de sanidade de maneira errada para ser diagnosticada como louca e perder a guarda do filho e o direito às terras de esmeralda. Além disso, o psiquiatra ofereceu medicamentos para que Sophia (Marieta Severo) desse à ex-nora para que ela tivesse delírios.

Isso chegou a ser lembrado pela protagonista no dia que efetuou sua vingança: "Quando eu me divorciei, passei mal muitas vezes. Entrei em delírio. Depois descobri que só poderia ter esses sintomas se tomasse um remédio psiquiátrico. Um remédio que certamente forneceu a Sophia [Marieta Severo]", disse ela arrancar o psiquiatra do armário.

Ela mostrou para a mãe e a esposa de Samuel que ele tinha um caso com Cido (Rafael Zulu). As duas chegaram a o ver o homem, que é totalmente machista, vestido com meia arrastão, maquiagem, calcinha e cinta-liga. Após sofrer com a vingança, Samuel implorou de joelhos para que não fosse mais humilhado e que não faria mais nada contra a "mocinha".

ALVO 3 - VINÍCIUS

Vinícius preso após julgamento por pedofilia, em "O Outro Lado do Paraíso" Crédito: Divulgação/TV Globo

O terceiro alvo apresentado na trama, mas segundo listado por Clara, é o delegado Vinícius (Flávio Tolezani). Ele ajudou Sophia (Marieta Severo) na interdição da mocinha, fazendo um laudo que facilitou a ida dela para o hospício. Não se pode esquecer que Vinícius também ignorou as denúncias de abuso que sofreu do ex-marido.

Focada nisso, Clara foi atrás de informações do delegado e descobriu que ele era pedófilo e abusou da própria enteada. A mocinha ajudou no tratamento da jovem, que não consegue ter intimidade sexual com ninguém, que se livrou do trauma e fez a denúncia. Após ser denunciado, Vinícius chegou a tentar matar Clara enforcada.

Mas a vingança veio a cavalo e as cenas do julgamento do delegado pedófilo também geraram grande repercussão nas redes sociais e elogios dos críticos. Vinícius foi condenado, preso e morto dentro da cadeia por ser pedófilo. Pouco antes de sua condenação, o vilão avisou que o próximo alvo da moça era o próprio juiz Gustavo (Luiz Melo).

PRÓXIMO ALVO

Gustavo (Luis Melo) é o próximo alvo de Clara, em "O Outro Lado do Paraíso" Crédito: Divulgação/TV Globo

A mira de Clara está voltada para Gustavo (Luiz Melo). Comprado por Sophia, o juiz assinou a sentença que declarou a protagonista como incapaz e a condenou a viver num hospício. Assim, ela perdeu a guarda do filho e os direitos sobre as suas terras repletas de esmeraldas, que Sophia finalmente colocou as mãos.

Assim, Clara e seu advogado Patrick (Tiago Fragoso) estão na busca de informações para saber se há como provar que o marido de Nádia (Eliane Giardini) é corrupto. Ela está de olho no grande número de bens que o juiz possui. O próprio Gustavo já apresenta ter medo dos passos da mocinha e falou disso num papo com a esposa. "Não gostei da Clara vir aqui. Logo depois do julgamento do delegado. E se houver algum sentido naquilo que o Vinícius falou? Que ela vai se vingar de mim?", comenta o juiz.

"Se vingar como, se você é um exemplo de honestidade?", questionará Nádia. "Bebê, temos os presentinhos", lembrará Gustavo. "Não há provas. Tem mais alguma coisa para a Clara descobrir?", perguntará a dona do salão. "Não há nada".

AINDA NA LISTA

Renato (Rafael Cardoso) será desmascarado e abandonado por Clara (Bianca Bin) no altar, em "O Outro Lado do Paraíso" Crédito: Divulgação/TV Globo

Vale lembrar que a lista de Clara ainda possui três nomes: Renato (Rafael Cardoso), Lívia (Grazi Massafera) e Sophia (Marieta Severo). Como citado no início do texto, ainda há muitas emoções a serem vividas, já que Renato pode estar querendo se vingar de Clara.

Tudo vai começar quando Clara (Bianca Bin) vai descobrir que o noivo, era sócio do seu pai na busca por esmeraldas e que ele tentou assassiná-la no passado. Ela vai abandonar o médico no altar, que admite que foi cúmplice de Sophia (Marieta Severo) no plano que tirou a vida de Beatriz (Nathalia Timberg). As cenas irão ao ar a partir do dia 15 de março.

A partir daí, ele vai seduzir a prima de Patrick (Thiago Fragoso), para quem Clara trabalhou um tempo antes de voltar a Palmas. A moça terá se separado do marido, e até se casará com Renato num pacto para provocar a ruína de Clara. Junte a isso uma aliança entre o médico e Sophia. Portanto, agora vai começar o chumbo trocado.