Pyong diz que foi perdoado por esposa e é ameaçado por fã de Prior

"BBB 20": o brother Pyong Crédito: TV Globo/Reprodução

Pyong Lee, um dos mais recentes brothers que deixaram a casa do "Big Brother Brasil 20", publicou um texto nesta quinta-feira (26) dizendo que foi perdoado por Sammy Lee, sua esposa, após sua passagem pelo reality.

"No meio desse projeto cometi um erro, que não imaginava que poderia acontecer. Perdi o controle. Magoei a mulher que eu mais amo no mundo. Ela tinha todos os motivos do mundo para surtar, brigar, ou tomar qualquer atitude", disse ele, em mensagem no seu Instagram, publicada junto a uma foto da mulher.

"Sabe o que ela fez? Ela me defendeu. Me esperou. Por essa atitude ela sofreu ataques e ameaças na internet. Em um momento tão importante da vida, ela teve que passar por tudo isso sozinha, sendo julgada, atacada e ameaçada."

O hipnólogo ainda agradeceu aos seguidores que não o julgaram "somente por um erro, e sim pelos muitos acertos que tive na minha vida inteira".

"Quando a gente ama alguém, ou a gente ama por completo ou não ama. Não tem essa de amar pela metade. Nos aceitamos e casamos com nossas qualidades e defeitos", complementou.

Ao mesmo tempo, Pyong tem sido alvo de ataques na internet, especialmente pela torcida de Felipe Prior, participante que está dentro do reality. No Twitter, o hipnólogo mostrou uma mensagem que recebeu de um internauta: "Coreano, se eu te pegar na porrada, eu te mato".

Fã do Prior :/



Triste né... por causa de um cara. Por causa de um jogo. Muita gente doente nesse país. Tá louco pic.twitter.com/qFEgGxvzI6 — Pyong Lee (???) ? (@PyongLeeTV) March 27, 2020