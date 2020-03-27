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"Big Brother Brasil"

Pyong diz que foi perdoado por esposa e é ameaçado por fã de Prior

Ex-brother usou as redes sociais para falar sobre o futuro de seu relacionamento com Sammy Lee: 'ela me esperou'

Publicado em 27 de Março de 2020 às 16:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2020 às 16:17
"BBB 20": o brother Pyong Crédito: TV Globo/Reprodução
 Pyong Lee, um dos mais recentes brothers que deixaram a casa do "Big Brother Brasil 20", publicou um texto nesta quinta-feira (26) dizendo que foi perdoado por Sammy Lee, sua esposa, após sua passagem pelo reality.
"No meio desse projeto cometi um erro, que não imaginava que poderia acontecer. Perdi o controle. Magoei a mulher que eu mais amo no mundo. Ela tinha todos os motivos do mundo para surtar, brigar, ou tomar qualquer atitude", disse ele, em mensagem no seu Instagram, publicada junto a uma foto da mulher.
"Sabe o que ela fez? Ela me defendeu. Me esperou. Por essa atitude ela sofreu ataques e ameaças na internet. Em um momento tão importante da vida, ela teve que passar por tudo isso sozinha, sendo julgada, atacada e ameaçada."
Ver essa foto no Instagram

Na primeira vez que eu vi ela passar na rua senti algo diferente. No dia seguinte fomos jantar e naquele momento eu tive certeza de que ficaríamos juntos pra sempre. Ela me escolheu e eu escolhi ela. Quando a gente ama alguém, ou a gente ama por completo ou não ama. Não tem essa de amar pela metade. Nos aceitamos e casamos com nossas qualidades e defeitos. Essa mulher que vocês só conhecem um pouquinho pela internet é muito mais incrível do que possam imaginar. Ela é doida, extrovertida, madura, inteligente, talentosa, carismática e muitas coisas mais que nem caberia num post. Essa doidinha topou um projeto maluco comigo no final do ano passado, e que mudaria muita coisa na nossa vida. No meio desse projeto eu cometi um erro, que não imaginava que poderia acontecer. Perdi o controle. Magoei a mulher que eu mais amo no mundo. Ela tinha todos os motivos do mundo pra surtar, brigar, ou tomar qualquer atitude. Sabe o que ela fez? Ela me defendeu. Me esperou. Por essa atitude ela sofreu ataques e ameaças na internet. Em um momento tão importante da vida, ela teve que passar por tudo isso sozinha, sendo julgada, atacada e ameaçada. Talvez você tivesse feito diferente dela, ou não... Mas é justamente por isso que eu escolhi a @sammyofc pra ser minha esposa. Todo ser humano erra. Você também erra. Mas estamos em constante evolução. Reconheci o erro, me arrependi, perdi perdão e não repeti. E nunca mais irei. Eu não quero o perdão da internet que tá aí pra atacar e disseminar ódio, ou de quem não faz diferença na minha vida. Eu quero o perdão de Deus e da minha esposa. E isso eu sei que tenho. Estou em paz. Aos que me defenderam, que procuraram me conhecer melhor, a minha história, a minha verdade e essência, eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado a você que me acompanha e que não julga somente por um erro e sim pelos muitos acertos que tive na minha vida inteira. E fica meu parabéns pra vocês, que são juízes da internet, que nunca erraram, que gastam tempo e energia acabando com a vida dos outros, acabando com famílias e às vezes com uma frase causando o suicídio de alguém. @sammyofc meu amor, te amo para todo o sempre. Juntos até a eternidade ??

Uma publicação compartilhada por Pyong Lee (???) (@pyonglee) em

O hipnólogo ainda agradeceu aos seguidores que não o julgaram "somente por um erro, e sim pelos muitos acertos que tive na minha vida inteira".
"Quando a gente ama alguém, ou a gente ama por completo ou não ama. Não tem essa de amar pela metade. Nos aceitamos e casamos com nossas qualidades e defeitos", complementou.
Ao mesmo tempo, Pyong tem sido alvo de ataques na internet, especialmente pela torcida de Felipe Prior, participante que está dentro do reality. No Twitter, o hipnólogo mostrou uma mensagem que recebeu de um internauta: "Coreano, se eu te pegar na porrada, eu te mato".
"Triste né", escreveu Pyong. "Por causa de um cara. Por causa de um jogo. Muita gente doente nesse país. Tá louco".

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