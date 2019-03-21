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DESABAFO

Priyanka Chopra se sente uma 'esposa terrível' por não saber cozinhar

Atriz se casou com o cantor Nick Jonas em dezembro do ano passado

Publicado em 

21 mar 2019 às 18:50

Publicado em 21 de Março de 2019 às 18:50

05/12/2018 - Priyanka Chopra e Nick Jonas se casaram na Índia Crédito: Instagram/@nickjonas
Priyanka Chopra e Nick Jonas se casaram no fim do ano passado em uma cerimônia de dois dias que contemplou as culturas indiana e cristã. Mas há um detalhe que faz a atriz de 36 anos se sentir uma "terrível esposa". Na última terça-feira, 19, em entrevista ao programa de televisão The View, ela lamentou sua falta de habilidades culinárias.
"Eu não sei cozinhar", disse. "E eu disse isso a ele (Jonas) quando ele me pediu em casamento. Eu pensei: 'Ouça, você é de uma boa casa do sul [em Dallas]. Você está acostumado com sua mãe fazendo comida incrível... Você não vai se casar com esta garota. Eu não sei cozinhar'", relatou.
"Eu sei fazer ovos, esporadicamente, talvez à noite. Eu sou melhor em fazer ovos à noite para o jantar", completou a atriz. Em seguida, acrescentou como isso a faz se sentir "uma esposa terrível nesse sentido".
Priyanka explicou que Nick Jonas, de 26 anos, suavizou a situação dizendo que tudo estava bem, já que ele também não sabe cozinhar.

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