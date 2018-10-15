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Bebê real

Príncipe Harry e Meghan Markle anunciam que esperam um bebê

Segundo o Palácio de Kensington, a criança deve nascer na primavera de 2019, época do outono no Brasil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 out 2018 às 10:20

Publicado em 15 de Outubro de 2018 às 10:20

Segundo o Palácio de Kensington, a criança deve nascer na primavera de 2019, época do outono no Brasil Crédito: Reprodução/Pinterest
O príncipe Harry e sua mulher, a atriz americana Meghan Markle, casados desde maio, estão esperando seu primeiro filho, anunciou nesta segunda-feira, 15, o Palácio de Kensington em um comunicado.
Suas altezas reais o duque e a duquesa de Sussex têm o prazer de anunciar que ela espera um bebê para a primavera de 2019 (outono no Brasil), afirmou. Suas altezas reais agradecem o apoio que receberam de pessoas de todo o mundo desde seu casamento em maio e estão encantados de poder compartilhar esta feliz notícia com o público, acrescentou o Palácio.
Harry, de 34 anos, e Meghan, de 37 anos, se casaram no dia 19 de maio na capela de São Jorge, no Castelo de Windsor, em uma cerimônia acompanhada por milhões de telespectadores em todo o mundo.
Nesta segunda, o casal viajou a Sydney para um giro de 16 dias pelo Pacífico, sua primeira grande viagem ao exterior desde que se casaram. Além da Austrália, Harry e Meghan passarão por Fiji, Tonga e Nova Zelândia.

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