Príncipe Harry e Meghan Markle anunciam que esperam um bebê

O príncipe Harry e sua mulher, a atriz americana Meghan Markle, casados desde maio, estão esperando seu primeiro filho, anunciou nesta segunda-feira, 15, o Palácio de Kensington em um comunicado.
Suas altezas reais o duque e a duquesa de Sussex têm o prazer de anunciar que ela espera um bebê para a primavera de 2019 (outono no Brasil), afirmou. Suas altezas reais agradecem o apoio que receberam de pessoas de todo o mundo desde seu casamento em maio e estão encantados de poder compartilhar esta feliz notícia com o público, acrescentou o Palácio.
Harry, de 34 anos, e Meghan, de 37 anos, se casaram no dia 19 de maio na capela de São Jorge, no Castelo de Windsor, em uma cerimônia acompanhada por milhões de telespectadores em todo o mundo.
Nesta segunda, o casal viajou a Sydney para um giro de 16 dias pelo Pacífico, sua primeira grande viagem ao exterior desde que se casaram. Além da Austrália, Harry e Meghan passarão por Fiji, Tonga e Nova Zelândia.