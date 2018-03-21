Primo de William Bonner, Hugo Bonemer está namorando com ator

Hugo Bonemer é primo de William Bonner Crédito: Instagram / Hugo Bonemer

Primo do apresentador do Jornal Nacional William Bonner, Hugo Bonemer, 30 anos, revelou que está namorando com outro rapaz. Nesta semana, o ator bateu um papo com o TV Fama, da Rede TV!, e revelou em primeira mão que está namorando um outro ator.

Após dizer que estava em um relacionamento, o ator foi questionado pelo repórter se se tratava de uma mulher do meio artístico. "Tô namorando agora, mas tô tranquilo. Casar eu não sei, uma coisa de cada vez", disse Hugo, ao ser perguntado sobre sua vida amorosa. "Mas ela é do meio artístico?", perguntou o repórter. "Não, é ele. É um ator", esclareceu o rapaz.