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Primo de William Bonner, Hugo Bonemer está namorando com ator

Em entrevista ao 'TV Fama', Hugo contou que está namorando um ator

Publicado em 20 de Março de 2018 às 21:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2018 às 21:15
Hugo Bonemer é primo de William Bonner Crédito: Instagram / Hugo Bonemer
Primo do apresentador do Jornal Nacional William Bonner, Hugo Bonemer, 30 anos, revelou que está namorando com outro rapaz. Nesta semana, o ator bateu um papo com o TV Fama, da Rede TV!, e revelou em primeira mão que está namorando um outro ator.
Após dizer que estava em um relacionamento, o ator foi questionado pelo repórter se se tratava de uma mulher do meio artístico.  "Tô namorando agora, mas tô tranquilo. Casar eu não sei, uma coisa de cada vez", disse Hugo, ao ser perguntado sobre sua vida amorosa. "Mas ela é do meio artístico?", perguntou o repórter. "Não, é ele. É um ator", esclareceu o rapaz.
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Longe da TV desde 2016, quando interpretou o personagem Augusto na primeira fase de A Lei do Amor, o ator tem dedicado seu tempo inteiramente ao teatro. Ele está nos palcos com o espetáculo Ayrton Senna, inspirado na vida do grande ídolo de Fórmula 1, e na segunda temporada do aclamado musical Yank!, que fala o sobre o começo do movimento gay nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial.

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