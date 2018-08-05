Preta Gil conta que dormia na aula para ir a shows com seus pais

Preta Gil participou do "Tamanho Família", da TV Globo, neste domingo (5) Crédito: Reprodução/Instagram @pretagil

Preta Gil relembrou detalhes de sua infância durante sua participação no Tamanho Família, que vai ao ar neste domingo, 5. Entre eles, os problemas que tinha para conciliar o sono e a escola.

"Sou filha dos anos 80 e ia muito a shows com meus pais, acabava tarde, ia pra escola e dormia. As amigas faziam um paredão pra professora não ver", contou a cantora, que é filha de Gilberto Gil e Sandra Gadelha.

Outra 'tática' utilizada por Preta era dormir usando o uniforme da escola, para ganhar tempo no dia seguinte.