Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
BABADO

Paula Fernandes revela ter descoberto traição ao mexer em celular de ex

Cantora recordou que nunca namorou na escola e que em nenhum momento da vida tomou um porre

Publicado em 27 de Agosto de 2018 às 18:40

Redação de A Gazeta

Paula Fernandes Crédito: Eduardo Orelha/ Divulgação
Paula Fernandes participou no domingo, 26, do quadro Eu Nunca no canal do YouTube de Matheus Mazzafera. Durante a brincadeira, que consiste em confissões, ela revelou que já descobriu a traição de um ex-namorado ao mexer no celular do rapaz. "Isso foi o que me salvou, senão eu estaria sendo traída até hoje", afirmou.
Em tom de descontração e vestidos com pijamas, o dono do canal e Paula tomaram um drink para que ambos se soltassem durante a entrevista. "Quem nunca levou chifre? Faz parte, mas ruim é quem traiu", disse a cantora. "Não tem nada de errado, mas que tenha sido a última vez".
Paula Fernandes contou, também, que nunca foi rejeitada por homens e tampouco passou mal com bebida. "Nunca levei toco, nunca namorei na escola e nunca tomei um porre. Já bebi para ficar alegre, porque acho que trabalhei demais desde muito cedo".
Quando questionada sobre sua beleza, ela alegou que nunca fez plástica, mas se submeteria a um procedimento se fosse necessário.
O quadro do canal de Matheus Mazzafera já recebeu outros famosos, como Grazi Massafera, Pabllo Vittar e Marina Ruy Barbosa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país
crime walace lovato
Grupo envolvido em morte de empresário no ES é acusado de milícia privada
Imagem de destaque
Justiça no ES ordena cirurgia de câncer, mas plano se nega a atender

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados