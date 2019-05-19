Home
Paula Fernandes e Luan Santana lançam 'Juntos', versão de 'Shallow'

Originalmente interpretada por Lady Gaga e Bradley Cooper, a música ganha versão com expressões em português em inglês, incluindo a palavra "Shallow"