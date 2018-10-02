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Antes dos shows

Paul McCartney sobre músicas dos Beatles: 'Tenho de reaprende-las'

Músico fez a declaração durante entrevista à rede de TV CBS
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 out 2018 às 17:19

Publicado em 02 de Outubro de 2018 às 17:19

Paul McCartney deu o pontapé inicial no mundo da música quando tinha 16 anos de idade, junto com o amigo John Lennon. Hoje, 60 anos depois, confessa que precisa reaprender as músicas dos Beatles antes de cada show.
. Crédito: Reprodução/Instagram @paulmccartney
A declaração foi dada ao programa 60 Minutes, da rede de TV CBS. "Quando estou fazendo shows, ouço muita música, música dos Beatles, músicas do Wings, para ver o que vamos fazer. E tenho de aprendê-las novamente", admitiu.
O ex-beatle argumenta que as canções são muito complexas e não são compostas por apenas "três acordes". "São muitas palavras. Notas demais. São muito difíceis. Quero dizer, você sabe, não é como se fossem todas as canções com três acordes só", enfatizou o baixista.
Paul McCartney lançou algumas das músicas mais icônicas e reconhecíveis da história dos Beatles, como "Yesterday", "Hey Jude" e "Let it be". Aos 76 anos, o músico ainda esbanja vitalidade e energia em turnês pelo mundo. Passou diversas vezes pelo Brasil com suas apresentações e, em setembro deste ano, realizou show em Quebec, no Canadá.

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