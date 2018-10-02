Paul McCartney sobre músicas dos Beatles: 'Tenho de reaprende-las'

Paul McCartney deu o pontapé inicial no mundo da música quando tinha 16 anos de idade, junto com o amigo John Lennon. Hoje, 60 anos depois, confessa que precisa reaprender as músicas dos Beatles antes de cada show.

. Crédito: Reprodução/Instagram @paulmccartney

A declaração foi dada ao programa 60 Minutes, da rede de TV CBS. "Quando estou fazendo shows, ouço muita música, música dos Beatles, músicas do Wings, para ver o que vamos fazer. E tenho de aprendê-las novamente", admitiu.

O ex-beatle argumenta que as canções são muito complexas e não são compostas por apenas "três acordes". "São muitas palavras. Notas demais. São muito difíceis. Quero dizer, você sabe, não é como se fossem todas as canções com três acordes só", enfatizou o baixista.