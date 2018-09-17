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Patrícia Abravanel revela que pai ajudou na circuncisão do neto

Todos os netos meninos fizeram, declarou a apresentadora
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2018 às 12:21

Publicado em 17 de Setembro de 2018 às 12:21

Patrícia Abravanel Crédito: Divulgação
Silvio Santos ajudou na circuncisão do neto Pedro, de quatro anos de idade, filho de Patrícia Abravanel e Fábio Faria. A revelação foi feita durante o Jogo dos Pontinhos deste domingo, 16, no SBT.
A pergunta feita por Silvio aos participantes do programa foi: Se o Cabrito Tevez fosse judeu, ele teria o que cortado?. O auditório se divertiu com a questão.
Quando chegou sua vez, Patrícia Abravanel respondeu prepúcio e deu detalhes do procedimento pelo qual o filho passou. Vai lá um rabino, que também é um pouco médico, puxa e pelinha assim do pipi e corta o prepúcio. O Pedro fez e você também deve ter cortadinho..., falou para o pai, arrancando risos da plateia.
Todos os netos meninos fizeram. Fazem com oito dias de vida. E quem segurou a perninha do bebê? Foi o meu pai!, contou Patrícia. Silvio Santos rebateu na hora. Eu segurei o pinto do bebê?, disse gargalhando. O apresentador parou para pensar e concluiu: Será que fizeram isso comigo?, refletiu.
Assista ao vídeo:
No perfil oficial no Instagram, Patrícia Abravanel já publicou cenas em que o filho Pedro participa dos bastidores do Jogo dos Pontinhos. Hoje o Pedro trabalhou com a mamãe!, escreveu.

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