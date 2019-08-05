Brincadeira

Patrícia Abravanel brinca sobre ter dado 'golpe da barriga'

Patricia Abravanel é casada com o deputado federal Fábio Faria (PSD-RN)

Publicado em 5 de agosto de 2019 às 21:14 - Atualizado há 6 anos

Patrícia Abravanel Crédito: Reprodução/Instagram @patriciaabravanel

A apresentadora Patricia Abravanel, filha de Silvio Santos, fez uma brincadeira sobre seu casamento com o deputado federal Fábio Faria (PSD-RN) durante o Programa Silvio Santos que foi ao ar no último domingo, 4, afirmando que deu o "golpe da barriga".

No quadro Jogo dos Pontinhos, Silvio perguntou à filha: "Você não tem medo de ser 'corneada' [traída]?".

A resposta veio em sequência: "Eu não, ele tem medo de mim. Ai dele se ele põe um chifrinho em mim, acabo com ele. Eu tô casada, casada há dois anos, mas estamos juntos há seis."

"Quando você saía com ele namorando e dizia que ia namorar, você já tinha jantado com ele?", prosseguiu Silvio.

Patrícia então brincou, aproximando-se do ouvido de seu pai: "Vou contar um segredo que acho que ele [Silvio] não sabe... Eu engravidei dele bem rápido."

"Você não lembra? Eu tava saindo com ele, o maior romance, nós dois, época da paixão, aí eu dei o 'golpe da barriga'! Já tava com 35 anos, o cara bonitão, falei: 'Nossa, meus filhos vão nascer bonitos, altos... aí, pá, engravidei'!"

E concluiu, ainda em tom bem-humorado: "Dei o golpe da barriga e dei certo. Eu tô com três filhos, ele continua na minha. Isso são as mulheres empoderadas de hoje. Antes a mulherada dava o golpe da barriga porque o cara era rico, no caso eu dei o golpe da barriga."

Por fim, Silvio Santos ainda brincou sobre o relacionamento entre sua outra filha, Rebeca Abravanel, e o jogador de futebol Alexandre Pato: "E a sua irmã que pegou o Pato?"

"Mas o Pato dela é bonitão, hein, gente? A minha irmã não pode ser ciumenta não, porque ele é bonitão", respondeu Patrícia.

