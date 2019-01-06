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Passaporte de Ronaldinho Gaúcho é apreendido, diz colunista

O ex-jogador já estava sem o passaporte brasileiro, mas agora teve o espanhol apreendido, também

Publicado em 06 de Janeiro de 2019 às 11:30

Publicado em 

06 jan 2019 às 11:30
Crédito: Reprodução/Instagram @ronaldinho
Ronaldinho Gaúcho teve seu passaporte espanhol apreendido, depois de já ter o brasileiro na mesma situação.
Segundo informações do colunista Leo Dias, o ex-jogador está sem o documento do Brasil desde novembro do ano passado, devido ao não cumprimento de uma sentença por crime ambiental. 
À coluna, o advogado de Ronaldinho garante que o passaporte espanhol dele está validade, mas que o craque não pretende usá-lo. 
"A vida dele segue normal. Ele é cidadão espanhol, mas não é o caso (de usar passaporte espanhol)", disse a Leo Dias. 

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