Passaporte de Ronaldinho Gaúcho é apreendido, diz colunista

Ronaldinho Gaúcho teve seu passaporte espanhol apreendido, depois de já ter o brasileiro na mesma situação.
Segundo informações do colunista Leo Dias, o ex-jogador está sem o documento do Brasil desde novembro do ano passado, devido ao não cumprimento de uma sentença por crime ambiental.
À coluna, o advogado de Ronaldinho garante que o passaporte espanhol dele está validade, mas que o craque não pretende usá-lo.
"A vida dele segue normal. Ele é cidadão espanhol, mas não é o caso (de usar passaporte espanhol)", disse a Leo Dias.