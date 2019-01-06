Passaporte de Ronaldinho Gaúcho é apreendido, diz colunista

Crédito: Reprodução/Instagram @ronaldinho

Ronaldinho Gaúcho teve seu passaporte espanhol apreendido, depois de já ter o brasileiro na mesma situação.

Segundo informações do colunista Leo Dias, o ex-jogador está sem o documento do Brasil desde novembro do ano passado, devido ao não cumprimento de uma sentença por crime ambiental.

À coluna, o advogado de Ronaldinho garante que o passaporte espanhol dele está validade, mas que o craque não pretende usá-lo.