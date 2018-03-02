Paolla Oliveira tem fotos íntimas vazadas na web

Paolla Oliveira Crédito: Reprodução/Instagram

Paolla Oliveira, de 35 anos, teve fotos íntimas vazadas na internet. Em uma das imagens, a atriz aparece seminua. Os registros, que foram feitos durante uma gravação, foram compartilhados em grupos de WhatsApp, segundo informações do Folha de S. Paulo.

Ainda de acordo com o jornal, as fotos foram feitas quando Paolla gravava a série "Assédio", uma parceria da Globo com a O2 Filmes. Em uma das imagens mostram a atriz apenas de sutiã. Nas outras duas a vítima aparece vestida, como se estivesse deixando o local de gravação.

A atriz se manifestou nas redes sociais e disse que se sentir "explorada e desrespeitada por um colega de trabalho".

"Até quando a invasão da privacidade de um ser humano, o desrespeito a um ambiente de trabalho e a atitude desonesta de trair a confiança de colegas de trabalho serão tratados como um ato de esperteza em nossa sociedade? Esta é a pergunta que me faço e gostaria de compartilhar com todos", relatou.

"Em um ambiente controlado, fechado e profissional, um criminoso (não há outra palavra que o defina - pois o que foi feito é crime) resolveu fazer fotos clandestinas de um momento mais sensual da série e divulgar em redes sociais. O que para mim é trabalho se transformou em oportunidade para alguém tentar tirar vantagens. O que esta pessoa ganhou com isso? Dinheiro, fama, cliques, likes, popularidade? Pouco importa. Pois o que ele (ou ela) fez para obter isso é crime previsto na lei", pontuou a atriz.

"Em um momento em que todos estamos buscando uma sociedade mais correta, não há mais espaço para considerarmos esperteza o que é um desrespeito. As autoridades já foram acionadas para que esta atitude seja punida exemplarmente, e qualquer pessoa possa trabalhar dignamente, sem correr o risco de ter a sua intimidade exposta, explorada, desrespeitada por invasores, covardes e criminosos", encerrou.

Em nota, a Globo confirmou que as fotos foram feitas dentro do set e ressaltou que vai "aprimorar suas medidas de segurança". No comunicado, a emissora disse ainda que está "surpreendida" pelo vazamento das imagens.