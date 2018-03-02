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Crime virtual

Paolla Oliveira tem fotos íntimas vazadas na web

Globo admitiu que fotos foram feitas dentro do set durante uma gravação

Publicado em 02 de Março de 2018 às 00:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2018 às 00:06
Paolla Oliveira Crédito: Reprodução/Instagram
Paolla Oliveira, de 35 anos, teve fotos íntimas vazadas na internet. Em uma das imagens, a atriz aparece seminua. Os registros, que foram feitos durante uma gravação, foram compartilhados em grupos de WhatsApp, segundo informações do Folha de S. Paulo. 
Ainda de acordo com o jornal, as fotos foram feitas quando Paolla gravava a série "Assédio", uma parceria da Globo com a O2 Filmes. Em uma das imagens mostram a atriz apenas de sutiã. Nas outras duas a vítima aparece vestida, como se estivesse deixando o local de gravação.
A atriz se manifestou nas redes sociais e disse que se sentir "explorada e desrespeitada por um colega de trabalho".
"Até quando a invasão da privacidade de um ser humano, o desrespeito a um ambiente de trabalho e a atitude desonesta de trair a confiança de colegas de trabalho serão tratados como um ato de esperteza em nossa sociedade? Esta é a pergunta que me faço e gostaria de compartilhar com todos", relatou.
"Em um ambiente controlado, fechado e profissional, um criminoso (não há outra palavra que o defina - pois o que foi feito é crime) resolveu fazer fotos clandestinas de um momento mais sensual da série e divulgar em redes sociais. O que para mim é trabalho se transformou em oportunidade para alguém tentar tirar vantagens. O que esta pessoa ganhou com isso? Dinheiro, fama, cliques, likes, popularidade? Pouco importa. Pois o que ele (ou ela) fez para obter isso é crime previsto na lei", pontuou a atriz.
"Em um momento em que todos estamos buscando uma sociedade mais correta, não há mais espaço para considerarmos esperteza o que é um desrespeito. As autoridades já foram acionadas para que esta atitude seja punida exemplarmente, e qualquer pessoa possa trabalhar dignamente, sem correr o risco de ter a sua intimidade exposta, explorada, desrespeitada por invasores, covardes e criminosos", encerrou.
Em nota, a Globo confirmou que as fotos foram feitas dentro do set e ressaltou que vai "aprimorar suas medidas de segurança". No comunicado, a emissora disse ainda que está "surpreendida" pelo vazamento das imagens.
"Estamos ao lado de nossa atriz Paolla e não pouparemos esforços para que sejam identificados os culpados e aplicadas as punições previstas na lei. A Globo repudia com veemência esse tipo de abuso, que atenta contra os direitos da atriz e viola a privacidade de seus ambientes de trabalho. O ato, que configura crime previsto em lei, também foi informado às autoridades policiais", informou a nota.

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